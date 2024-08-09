ВИДЕО DELFI | „Всем страшно“. Как в Курске службы безопасности реагирует на угрозу

В Курской области четвертый день продолжается наступление ВСУ. Мы позвонили в Курск в экстренную службу и администрацию города. По легенде звонил местный житель, который беспокоится за свою безопасность и безопасность своей семьи. Мы столкнулись с молчанием и неопределенностью. А на одной из телефонных линий во время ожидания звучала ободряющая песня „Не волнуйся, будь счастлив“.