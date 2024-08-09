Латыши о повышении налогов в Эстонии: с интересом следим за результатами
Запланированное в Эстонии новое повышение налогов вызвало обсуждения и у соседей в Латвии и Литве. За эстонскими планами следят с интересом, хотя, по оценкам экспертов, налоговые изменения, вероятно, не принесут экономике Эстонии значительной пользы и будут лишь незначительно влиять на приграничную торговлю. Латвия пока обдумывает свои дальнейшие шаги, а Литва решила продлить дополнительное налогообложение банков.
„Перед Эстонией, Латвией и Литвой стоит схожая задача – найти средства для финансирования растущих расходов на оборону и обслуживания взятых долгов. Инфляция усилила давление на государственные расходы, особенно после значительного бюджетного дефицита во время пандемии COVID-19, – отметил экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш. – Например, дефицит бюджета Эстонии в 2023 году составил 3,4% ВВП, причем ожидается, что он превысит 3% и в 2024 году. Такие уровни дефицита не являются устойчивыми, а растущие, и, вероятно, не временные, расходы на оборону вынуждают страны Балтии искать новые источники финансирования“.
По мнению Аболиньша, с экономической точки зрения, в краткосрочной перспективе повышение налогов не является положительным, поскольку оно может замедлить восстановление экономики: „Вместе с тем альтернатив не так много. Правительства могут либо увеличить дополнительные доходы, сократить несущественные расходы, либо продолжать иметь большой бюджетный дефицит. Однако последний вариант вообще не является устойчивым“. Рейтинговые агентства уже понизили кредитный рейтинг Латвии и Эстонии, а бюджетные правила Европейского союза требуют от государств-членов сокращения дефицитов со следующего года. „Если необходимо повысить налоги, то налоги на потребление, вероятно, являются лучшим выбором по сравнению с налогами на труд или капитал, поскольку они не влияют на конкурентоспособность“, - добавил Аболиньш.
Латвия с интересом наблюдает за происходящим в Эстонии, поскольку бюджет на следующий год там еще не утвержден и конкретные предложения не сделаны. Литва продолжает следовать своему прежнему плану и продлевает введенный в 2023 году дополнительный налог на банки на налоговый период 2025 года.
Аболиньш не прогнозирует значительного увеличения приграничной торговли, сопровождающего повышение эстонских налогов: „Это, безусловно, повлияет на поведение потребителей, особенно на нишевых рынках, таких как розничная торговля топливом и алкоголем. В то же время разница в ставках налога с оборота всего лишь в 2% вряд ли приведет к существенному увеличению трансграничных покупок, хотя в приграничных районах может ощущаться небольшой эффект“.
О банке Citadele
Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.
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