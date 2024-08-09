Латыши о повышении налогов в Эстонии: с интересом следим за результатами

„Перед Эстонией, Латвией и Литвой стоит схожая задача – найти средства для финансирования растущих расходов на оборону и обслуживания взятых долгов. Инфляция усилила давление на государственные расходы, особенно после значительного бюджетного дефицита во время пандемии COVID-19, – отметил экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш. – Например, дефицит бюджета Эстонии в 2023 году составил 3,4% ВВП, причем ожидается, что он превысит 3% и в 2024 году. Такие уровни дефицита не являются устойчивыми, а растущие, и, вероятно, не временные, расходы на оборону вынуждают страны Балтии искать новые источники финансирования“.

По мнению Аболиньша, с экономической точки зрения, в краткосрочной перспективе повышение налогов не является положительным, поскольку оно может замедлить восстановление экономики: „Вместе с тем альтернатив не так много. Правительства могут либо увеличить дополнительные доходы, сократить несущественные расходы, либо продолжать иметь большой бюджетный дефицит. Однако последний вариант вообще не является устойчивым“. Рейтинговые агентства уже понизили кредитный рейтинг Латвии и Эстонии, а бюджетные правила Европейского союза требуют от государств-членов сокращения дефицитов со следующего года. „Если необходимо повысить налоги, то налоги на потребление, вероятно, являются лучшим выбором по сравнению с налогами на труд или капитал, поскольку они не влияют на конкурентоспособность“, - добавил Аболиньш.

Латвия с интересом наблюдает за происходящим в Эстонии, поскольку бюджет на следующий год там еще не утвержден и конкретные предложения не сделаны. Литва продолжает следовать своему прежнему плану и продлевает введенный в 2023 году дополнительный налог на банки на налоговый период 2025 года.