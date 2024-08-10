Почти четыре тысячи первоклассников сядут за школьные парты в Таллинне

Сейчас же по данным регистра населения по состоянию на 20.05.2024, в Таллинне 4677 детей, достигающих школьного возраста, комментирует RusDelfi руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду.

Место в муниципальных школах Таллина было предложено 3967 детям, к 10 июня в муниципальные школы было зачислено 3702 первоклассника. В частных школах или в других регионах Эстонии начнут обучение более 400, за границей – 136 детей. В этом году в школу в возрасте шести лет пойдут 259 детей, родители 129 детей получили рекомендацию отложить выполнение школьной обязанности.