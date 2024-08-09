ISW: Украинцы продвинулись на 35 км вглубь Курской области

Геолокационные снимки указывают на то, что украинские войска присутствуют в российских районах, расположенных на расстоянии 35 километров от границы с Сумской областью Украины. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в аналитическом отчете, опубликованном в четверг, 8 августа. Однако украинские войска, безусловно, не контролируют всю ту территорию Курской области, о захвате которой пишут российские военкоры, говорится в сообщении. В ISW заявили, что не будут анализировать цели украинской военной операции, чтобы „не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины“.

В отчете также приводятся данные провоенных блогеров из РФ, которые утверждают, что небольшие украинские бронегруппы продвигаются дальше в тыл России и обходят укрепления, прежде чем вступить в бой с российскими войсками, а затем выходят из боя, не пытаясь закрепить контроль над своими самыми дальними продвижениями. „Украинские силы, похоже, могут использовать эти небольшие бронегруппы для проведения штурмов за линией соприкосновения из-за низкой плотности российских войск в приграничных районах Курской области“, - заявляют аналитики.

По данным ISW, более крупные украинские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют в районах Курской области ближе к украинской границе, консолидируя и укрепляя некоторые позиции. Согласно российским „военкорам“, украинские войска успешно применяют инновационную тактику и технологические возможности во время операций в Курской области, говорится в отчете.

Аналитики полагают, что отсутствие согласованного российского ответа на украинское вторжение в Курскую область и скорость украинского продвижения указывает на то, что ВСУ смогли достичь оперативной неожиданности на границе с Россией.

„Обстановку в Курской области“ признали ЧС федерального характера