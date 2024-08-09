СХЕМА | На отрезке Палдиского шоссе появится временная велодорожка
На следующей неделе на отрезке Палдиского шоссе между улицами Моони и Тоомпуйестеэ в направлении центра города начнется строительство велодорожки.
Создаваемая временная велодорожка с двусторонним движением будет отделена как от тротуара, так и от проезжей части. В будущем в ходе реконструкции Палдиского шоссе на смену ей придет постоянное решение. Велосипедная дорожка, которую планируется построить на Палдиском шоссе в рамках развития территории в районе ипподрома, соединится с велодорожкой, строительство которой начнется на следующей неделе.
Вице-мэр Кристьян Ярван, курирующий в столице сферу транспорта, отметил, что главная цель – обеспечить всем участникам дорожного движения безопасную и удобную среду. „Необходимо учитывать, что Таллинн должен быть удобным как для автоводителей и пешеходов, так и для велосипедистов. Если у автомобилей, велосипедов и пешеходов есть возможность передвигаться по отдельным коридорам, безопасность дорожного движения существенно возрастает. Наша цель – обеспечить, чтобы велосипедные дорожки не только были безопасными, но и логически соединялись с другими районами города и путями передвижения“, – подчеркнул Ярван.
По словам вице-мэра по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртеля-Пеэтера Пере, велодорожка на Палдиском шоссе является важным шагом в развитии возможностей передвижения в Таллинне и уменьшении пробок. „Мы соединяем районы Кристийне и Пыхья-Таллинн с Кесклинном и создаем единую сеть велодорожек с улицами Техника и Тоомпуйестеэ“, – сказал Пере. „Чем больше людей станет ездить на велосипедах, тем меньше в городе будет пробок, поскольку с помощью безопасной инфраструктуры Таллинн дает детям возможность самостоятельно и с пользой для здоровья ездить на велосипеде домой, в школу и на тренировки“, – добавил вице-мэр.
Проект соответствует велостратегии Таллинна и направлен на создание безопасных и удобных условий для велосипедистов, которые сейчас ездят по тротуарам или проезжей части. Согласно плану, велодорожка с двусторонним движением, предназначенная для использования круглый год, разместится на существующей проезжей части, от моторных транспортных средств ее отделят столбиками и другими барьерами.
Начиная oт улицы Моони велодорожка будет находиться на проезжей части – там, где сейчас автобусная полоса, а автобусная полоса сдвинется на одну полосу влево. Начиная oт улицы Тулика станет на одну обычную полосу движения меньше, но сохранятся две полосы, одна из которых предназначена для общественного транспорта. Месторасположение остановок общественного транспорта будет скорректировано, они будут построены на отдельных платформах. На перекрестке Тоомпуйестеэ и Палдиского шоссе расширят тротуар, а пешеходные переходы перенесут, чтобы пешеходам было безопаснее пересекать дорогу.
Продолжительность работ зависит от погодных условий, однако большую их часть планируется завершить к началу учебного года. Установка и покраска столбиков завершится в сентябре. Просим участников дорожного движения быть внимательными и руководствоваться временными средствами организации дорожного движения.
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