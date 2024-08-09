СХЕМА | На отрезке Палдиского шоссе появится временная велодорожка

Создаваемая временная велодорожка с двусторонним движением будет отделена как от тротуара, так и от проезжей части. В будущем в ходе реконструкции Палдиского шоссе на смену ей придет постоянное решение. Велосипедная дорожка, которую планируется построить на Палдиском шоссе в рамках развития территории в районе ипподрома, соединится с велодорожкой, строительство которой начнется на следующей неделе.

Вице-мэр Кристьян Ярван, курирующий в столице сферу транспорта, отметил, что главная цель – обеспечить всем участникам дорожного движения безопасную и удобную среду. „Необходимо учитывать, что Таллинн должен быть удобным как для автоводителей и пешеходов, так и для велосипедистов. Если у автомобилей, велосипедов и пешеходов есть возможность передвигаться по отдельным коридорам, безопасность дорожного движения существенно возрастает. Наша цель – обеспечить, чтобы велосипедные дорожки не только были безопасными, но и логически соединялись с другими районами города и путями передвижения“, – подчеркнул Ярван.

По словам вице-мэра по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртеля-Пеэтера Пере, велодорожка на Палдиском шоссе является важным шагом в развитии возможностей передвижения в Таллинне и уменьшении пробок. „Мы соединяем районы Кристийне и Пыхья-Таллинн с Кесклинном и создаем единую сеть велодорожек с улицами Техника и Тоомпуйестеэ“, – сказал Пере. „Чем больше людей станет ездить на велосипедах, тем меньше в городе будет пробок, поскольку с помощью безопасной инфраструктуры Таллинн дает детям возможность самостоятельно и с пользой для здоровья ездить на велосипеде домой, в школу и на тренировки“, – добавил вице-мэр.