ЧП и криминал
09.08.2024, 12:31

Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Дмитрия

 
Пропавший Дмитрий
Пропавший Дмитрий
ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи в поисках 14-летнего мальчика. В последний раз его видели 6 августа в центре Тарту.

Рост Дмитрия - около 160 см, лицо округлое. У него русые волосы: короткие на висках и более длинные на макушке. На нем была голубая ветровка с капюшоном фирмы Kappa, серые шорты до колен, белые носки и белые баскетбольные кроссовки Adidas. Телефона у него с собой нет.

Полиция просит всех, кто видел Дмитрия или знает, где он может находиться, позвонить по телефону 112.

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