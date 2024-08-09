Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Дмитрия

Рост Дмитрия - около 160 см, лицо округлое. У него русые волосы: короткие на висках и более длинные на макушке. На нем была голубая ветровка с капюшоном фирмы Kappa, серые шорты до колен, белые носки и белые баскетбольные кроссовки Adidas. Телефона у него с собой нет.