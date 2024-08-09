09.08.2024, 12:31
Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Дмитрия
Рост Дмитрия - около 160 см, лицо округлое. У него русые волосы: короткие на висках и более длинные на макушке. На нем была голубая ветровка с капюшоном фирмы Kappa, серые шорты до колен, белые носки и белые баскетбольные кроссовки Adidas. Телефона у него с собой нет.
Полиция просит всех, кто видел Дмитрия или знает, где он может находиться, позвонить по телефону 112.
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