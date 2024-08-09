Нарвские теплосети: длительное отключение горячей воды на Кренгольме связано с реновацией большого 300-метрового участка теплотрассы

Горячую воду включат вовремя

Hуководитель AS Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк заверил, что к 11 августа жители Кренгольма горячую воду обязательно получат. „При реновации мы всегда стараемся избегать длительных отключений, но там, где все-таки приходится их выполнить, просим наших клиентов с пониманием отнестись к возникшей ситуации“, – сказал руководитель предприятия.

Он напомнил, в чем причина отключений: каждое лето Narva Soojusvõrk проводит замену старых, полностью амортизированных участков теплотрасс на новые из предизолированных труб, что позволяет уменьшить теплопотери и снизить риск аварий. Поэтому, несмотря на то, что окупаются эти инвестиции довольно долго, реконструкция теплосетей необходима.

Старые теплосети подземной канальной прокладки очень чувствительны к осадкам, особенно если дренаж отсутствует или разрушился. „Дождевая и талая вода обязательно найдут путь в канал и увлажнят изоляцию, что значительно повысит её теплопроводность и, соответственно, увеличится коэффициент теплопередачи“, – рассказал Рушелюк.

Этим летом нарвские теплосети в первую очередь занимаются работами, обеспечивающими поддержание надежности сети, а именно: заменой аварийных участков, повреждённых внешней коррозией, на предизолированные трубы, ремонтом опор, поврежденных коррозией и гидравлическим ударом. Трубы теплотрасс, проходящие под дорогами, часто повреждены внешней коррозией. Из-за больших механических нагрузок бетонные перекрытия каналов повреждены, и дождевая вода свободно проникает в каналы и вызывает коррозию труб. Замену участков теплотрасс, проходящих под дорогами, целесообразно планировать одновременно с ремонтом дорог, а также других коммуникаций под ними.

Ремонтируют восемь участков теплотрассы