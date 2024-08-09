Нарвские теплосети: длительное отключение горячей воды на Кренгольме связано с реновацией большого 300-метрового участка теплотрассы
С 15 июля до 11 августа район Кренгольма в Нарве сидит без горячей воды. В графике ли проходят работы, и какую компенсацию, если 11 августа не включат горячую воду, получат жители района, узнавала Gazeta.ee
Горячую воду включат вовремя
Hуководитель AS Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк заверил, что к 11 августа жители Кренгольма горячую воду обязательно получат. „При реновации мы всегда стараемся избегать длительных отключений, но там, где все-таки приходится их выполнить, просим наших клиентов с пониманием отнестись к возникшей ситуации“, – сказал руководитель предприятия.
Он напомнил, в чем причина отключений: каждое лето Narva Soojusvõrk проводит замену старых, полностью амортизированных участков теплотрасс на новые из предизолированных труб, что позволяет уменьшить теплопотери и снизить риск аварий. Поэтому, несмотря на то, что окупаются эти инвестиции довольно долго, реконструкция теплосетей необходима.
Старые теплосети подземной канальной прокладки очень чувствительны к осадкам, особенно если дренаж отсутствует или разрушился. „Дождевая и талая вода обязательно найдут путь в канал и увлажнят изоляцию, что значительно повысит её теплопроводность и, соответственно, увеличится коэффициент теплопередачи“, – рассказал Рушелюк.
Этим летом нарвские теплосети в первую очередь занимаются работами, обеспечивающими поддержание надежности сети, а именно: заменой аварийных участков, повреждённых внешней коррозией, на предизолированные трубы, ремонтом опор, поврежденных коррозией и гидравлическим ударом. Трубы теплотрасс, проходящие под дорогами, часто повреждены внешней коррозией. Из-за больших механических нагрузок бетонные перекрытия каналов повреждены, и дождевая вода свободно проникает в каналы и вызывает коррозию труб. Замену участков теплотрасс, проходящих под дорогами, целесообразно планировать одновременно с ремонтом дорог, а также других коммуникаций под ними.
Ремонтируют восемь участков теплотрассы
“Для обеспечения бесперебойного и эффективного теплоснабжения наших клиентов мы в этом году реновируем восемь участков теплосети, находящихся в наихудшем состоянии“, – сообщил Рушелюк. Общая длина участков для реновации около 1 км, ожидаемое снижение потерь тепла – более, чем в 3 раза. И только на одном из этих участков не было технической возможности избежать длительного отключения горячей воды. Это связано с большим объемом ремонтных работ по полной перекладке теплотрассы с уже сформировавшейся конфигурацией. Ее протяженность составляет около 300 метров. Эти работы затрагивают часть улиц Kreenholmi (24, 24a, 26, 28, 30a, 32, 34, 36, 42, 44), Uusküla (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21) и Juuli (7, 13a, 25, 27, 29, 31) и дом Oru, 17.
Конкретно на этом участке не получилось избежать длительного отключения. Однако на других участках, где сейчас в Нарве также проводится полная реновация теплосети, эти работы идут незаметно для потребителей – за счет установки дополнительного временного участка трассы. Это части районов Kangelaste, Rahu-Daumani, Madise, Gerassimovi и Joala-Haigla.
„Все наши неудобства летом – ради того, чтобы минимизировать количество повреждений сетей зимой, во время резких перепадов температур и большой нагрузки на теплосети. Авария на трубопроводе в морозы может привести к остановке циркуляции, дома могут остаться не только без горячей воды, но и без отопления. Ремонт и восстановление системы в этом случае потребуют гораздо больше времени“, – подчеркнул Павел Рушелюк.
В ближайшем будущем Narva Soojusvõrk продолжит реконструкцию аварийных участков. Ожидают ли нарвитян в связи с этим новые длительные отключения горячей воды? „Для обеспечения большего удобства проведения аварийных и ремонтных работ мы продолжим установку секционирующей арматуры на ответвления сети, что позволит во время аварий или планового ремонта сети отключать меньшее количество потребителей. Предприятие делает все возможное для сокращения сроков ограничения теплоснабжения и приносит извинения за доставленные неудобства“, – ответил руководитель предприятия.
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