Водитель, выпустив пассажира из автомобиля, наехал на него

Вчера в 05.00 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Теллискиви, 61. 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на электросамокате фирмы Bolt, потерял управление и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 08.30 произошло дорожное происшествие в деревне Лоссикюла волости Отепяэ Валгаского уезда. На шоссе Сангасте-Тыллисте 28-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Audi A6, съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

В 12.24 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Эндла, 38. Ехавший на велосипеде 42-летний мужчина врезался в бордюр и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 14.31 произошло дорожное происшествие в деревне Кооза волости Пейпсияэре Тартуского уезда. 70-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Suzuki SX4 на стоянке у магазина Koosa выпустила из автомобиля пассажира, 54-летнего мужчину. Разворачиваясь, она, очевидно, передним колесом наехала мужчине на ногу. Пострадавшего доставили в больницу.

В 14.41 произошло дорожное происшествие в поселке Лаагри волости Сауэ Харьюского уезда, где у дома по улице Вескитамми, 3 упал ехавший на электросамокате фирмы Bolt 41-летний мужчина, имевший признаки алкогольного опьянения. Самокатчика доставили в больницу.

В 16.30 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по улице Варраку, 16. 18-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался обогнать на велосипеде оказавшегося впереди ребенка, но потерял контроль над управлением и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 22.51 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Йысмяэ теэ, 6. 30-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Volkswagen Polo, сбила 32-летнего мужчину, который пересекал регулируемый пешеходный переход на электросамокате. Самокатчика доставили в больницу.