Квалификация ЛК | „Флора“ сыграла в гостях вничью с чемпионом Исландии

„Флора“ вышла вперед на 21-й минуте, когда Марк Андерс Лепик реализовал пенальти. Нападающий „Флоры“ перехватил неудачный пас Йона Фьолусона, а затем на футболисте сборной Эстонии сфолил вратарь исландцев Ингвар Йоунссон.

На 40-й минуте „Викингур“ сравнял счет благодаря голу Валдимара Ингимюндарсона. Хозяева поля доминировали во втором тайме, но забить больше не смогли.

Ответная встреча состоится 15 августа в Таллинне. Победитель выйдет в четвертый отборочный раунд, где встретится с проигравшей командой из противостояния третьего отборочного раунда Лиги Европы „СО Санта-Колома“ (Андорра) - РФС (Латвия). В первом матче латыши победил на выезде со счетом 2:0.

„Викингур“ — знакомая эстонцам команда. В 2022 году „Левадия“ играла в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, где таллиннская команда уступила в гостях „Викингуру“ со счетом 6:1.

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