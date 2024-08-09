Квалификация ЛК | „Флора“ сыграла в гостях вничью с чемпионом Исландии
Таллиннская „Флора“ сыграл вничью (1:1) с чемпионом Исландии „Викингуром“ в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА.
„Флора“ вышла вперед на 21-й минуте, когда Марк Андерс Лепик реализовал пенальти. Нападающий „Флоры“ перехватил неудачный пас Йона Фьолусона, а затем на футболисте сборной Эстонии сфолил вратарь исландцев Ингвар Йоунссон.
На 40-й минуте „Викингур“ сравнял счет благодаря голу Валдимара Ингимюндарсона. Хозяева поля доминировали во втором тайме, но забить больше не смогли.
Ответная встреча состоится 15 августа в Таллинне. Победитель выйдет в четвертый отборочный раунд, где встретится с проигравшей командой из противостояния третьего отборочного раунда Лиги Европы „СО Санта-Колома“ (Андорра) - РФС (Латвия). В первом матче латыши победил на выезде со счетом 2:0.
„Викингур“ — знакомая эстонцам команда. В 2022 году „Левадия“ играла в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, где таллиннская команда уступила в гостях „Викингуру“ со счетом 6:1.
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