ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (897-й день) | Зеленский: Россия принесла нам войну и должна почувствовать, что она сделала
Подводим итоги очередного дня войны.
Российские войска захватили село Сергеевка, до стратегически важного Покровска осталось 15 км, сообщает военный аналитик Bild Юлиан Репке.
Карта Deep State подтверждает потерю этого села. Согласно ней, у России было существенное продвижение на покровском направлении за минувшие сутки. По оценке Репке, скорость продвижения россиян на этом направлении достигает 5 км в неделю, а украинская оборона „частично рушится“. В начале года российские войска стояли в 38 км от Покровска, пишет strana.ua.
Ситуация в Курской области
По-прежнему информация идет, в основном, из российских источников и она очень противоречива. Минобороны РФ продолжает заявлять, что наступление ВСУ остановлено, в то же время z-паблики пишут об „ухудшающейся обстановке“.
Зона боевых действий в Курской области расширилась до 430 квадратных километров, подсчитало „Агентство“. По данным близкого к российскому Минобороны телеграм-канала „Рыбарь“, украинские силы взяли Суджу практически под полный контроль.
Как анонимно заявил изданию The Washington Post советник Зеленского, Украина захватила газоизмерительную станцию „Суджа“.
Владимир Зеленский заявил, что украинская армия умеет „удивлять и добиваться результатов“.
Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в четверг снова впрямую не упомянул наступление в Курской области, но вполне прозрачно, хотя и обтекаемо, прокомментировал именно его.
„Сегодня было уже три доклада главкома Сырского — доклады результативные, именно такие, какие сейчас нужны нашему государству […] Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано“, — сказал Зеленский.
В то же время украинские военные о своих конкретных успехах (или неудачах) на российской территории пока ничего не говорят.
Михаил Подоляк доволен реакцией мира на наступление в Курской области
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убеждает свою аудиторию в соцсетях, что реакция мира на операцию ВСУ в Курской области России оказалась вполне благоприятной для Украины, пишет BBC.
„Абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов ведения оборонной войны — именно такой является международная реакция на события в Курской области РФ. Неожиданно, но крайне показательно и демонстративно. Одни не заметили. Другим безразлично. Большинство тихо одобряет“, — написал Подоляк в своем телеграм-канале. „Теперь существенная часть глобального сообщества считает РФ законной целью для любых операций и типов оружия“, — убеждает советник главы Офиса президента Украины.
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение накануне, жив, но находится в тяжелом состоянии, сообщили в утреннем эфире телеканала „Россия-24“. „Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета“, — сказал врач о состоянии военкора. Его переведут на лечение в московскую клинику. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал комментарий Поддубного из курской больницы, в котором он заявил, что „все будет хорошо“.
В Псковской области утвердили план противодействия терроризму до 2028 года, который предполагает переименование улиц, сквер и школ в честь участников войны в Украине, „отличившихся в борьбе с терроризмом“. Кроме этого, власти планируют проводить акции „Парта героя“, а также лекции военных и кинопоказы о „преступной сущности украинских неонацистских формирований“, пишет телеграм-канал.
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