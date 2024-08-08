„Такого страха мы никогда не испытывали“. Что о вторжении ВСУ рассказывают жители Курской области

Провоенные Z-блогеры, впрочем, говорили обратное: „противнику удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию“, „враг броском пытается пробиться уцелевшими танками“, „идет обстрел ВСУ города Суджа“ (телеграм-канал „Два майора“), „За минувшую ночь [противник] ввел в бой до двух батальонов. Активно применяет артиллерию. Идет продвижение в сторону Суджи“, как и вчера“ (телеграм-канал „Архангел спецназа Z“).

Вторжение украинских подразделений в Курскую область началось в ночь на 6 августа — сначала регион атаковали беспилотники (по словам врио курского губернатора Алексей Смирнова, было сбито 26 дронов самолетного типа), а потом обстрелу подверглась Суджа и соседние районы. Утром начали поступать первые сообщения о прорыве вооруженных групп из Украины на нескольких направлениях и о боях в приграничных районах.

Марина с семьей покинули свой дом около половины седьмого утра, выезжали из Суджи на своей машине. „В этот момент стреляли не по самой Судже, а, думаю, по близлежащим деревням, так как прилеты были слышны, но далековато“, — говорит она. Те, кто выезжал позже, продолжает собеседница Би-би-си, рассказывали, что видели на обочинах дороги сгоревшие машины: „Видимо, с дронов обстреливали“.

По ее словам, обстрел начался около трех часов утра — тогда они всей семьей спрятались в ванной и просидели там почти три часа. „Как только чуть утихло, точнее, не утихло, а стало прилетать подальше от нас, мы схватили то, что попалось под руки, и уехали“, — рассказывает она.

„Наш город обстреливали с чего только можно… Такого страха мы никогда не испытывали“, — вспоминает в разговоре с BBC местная жительница Марина (имя изменено).

Небольшой городок Суджа в Курской области с довоенным населением около пяти тысяч человек часто мелькает в новостных сводках региона. Он находится менее чем в 10 километрах от российско-украинской границы и после начала вторжения России в Украину регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов. Но таких громких звуков боевых действий, как в ночь на 6 августа, жители Суджи еще не слышали.

Их дом тоже попал под обстрел, но на тот момент Алины с семьей там не было, и никто не пострадал. „Туда прилетело два снаряда. Один попал в дом, и, естественно, разнесло полдома, а другой попал около забора, и все дворовые постройки, забор, все в труху“, — рассказывает она.

„Всю ночь было очень громко, снаряды ложились рядом с домом. По нам били из РСЗО (реактивные системы залпового огня), были четко слышны вылеты со стороны Украины и прилеты. Также работала по нам артиллерия“, — утверждает Алина.

Весь центр Суджи после ночных обстрелов „превратился в труху“, рассказывает Алина. Как и другие жители приграничных районов, она за время войны уже научилась отличать по звуку, с какой стороны и из чего стреляют, пишет Русская служба BBC .

Как и Марина, семья Алины провела эту ночь без сна. В районе семи утра они с другими родственниками собрались в их доме в слободе Заолешенка рядом с Суджей. „Мы собрали вещи и ждали, пока затихнет. Когда поняли, что ситуация накаляется, и когда [обстрелы] немного затихли, то просто загрузились в машину и уехали“, — рассказывает она.

Местная жительница Алина (имя также изменено) с семьей выезжала из Суджи чуть позже Марины, в районе 9:30 утра, по той же трассе в сторону Курска. В это время, по ее словам, трасса уже обстреливалась: „Мы проехали, и через пять минут по этому месту была атака“.

„ Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются, и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать… неприкосновенности своих территорий“, — написал он.

Украинские власти вплоть до 8 августа официально не комментировали вторжение своих подразделений в Курскую область. В четверг советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал заявление, в котором он, не говоря прямо о наступлении ВСУ, написал, что „агрессор всегда пожинает соответствующие плоды“.

Позже российское минобороны заявило, что „операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается“. Днем 8 августа ведомство сообщило, что за последние сутки „продвижение противника не допущено“, а попытки прорыва отдельных украинских подразделений „вглубь территории на Курском направлении“ пресекаются.

Несмотря на происходящее, бабушка и дедушка Алины наотрез отказались уезжать из города и остались в Заолешенке. Во вторник с ними еще была связь, но в среду связь полностью пропала, говорит она: „Сейчас с ними не связаться“. Местные паблики во „ВКонтакте“ переполнены сообщениями от людей, которые, как и Алина, не могут дозвониться до своих близких в Судже и близлежащих деревнях.

В городе нет света, и те, кто там остался, не могут зарядить телефоны, а генераторы есть не у всех, объясняет Алина. Другие местные жители писали в социальных сетях, что город остался без газа и воды.

„Трасса обстреливается“

Если утром во вторник из Суджи еще можно было выбраться, то потом это стало практически нереально, говорит Алина. „Люди пытаются, конечно — огородами, кто как, у некоторых получается. Потому что трасса обстреливается, по трассе летают украинские дроны и бьют по гражданским машинам“, — утверждает девушка.

Она рассказывает, что под такой обстрел попали их знакомые, которые пытались выехать из села Куриловка (примерно 15 минут езды от Суджи). „Их в упор расстреляли. К сожалению, девушка, 24 года, погибла, муж и сын в больнице. Вчера (6 августа), когда еще в Судже местами появлялась связь, их родственникам позвонили и сказали, что на трассе произошла такая ситуация“.

Речь идет о молодой семье Кузнецовых — Артем и Нина Кузнецовы выехали из Куриловки на двух машинах, вместе с сыном Матвеем (1 год и 8 месяцев) и его бабушкой. В первой машине ехал сам Кузнецов — „чтобы разведать обстановку“, — а вслед за ним двигались жена с сыном и тещей, рассказывал он „Аргументам и фактам“.

По его словам, когда они находились на трассе Куриловка — Гончаровка, на подъезде к Судже, по ним начали стрелять из кустов: „Услышал стрельбу — звук тихий, как будто кто-то стрелял из пневматического пистолета, а не из Калашникова. Посмотрел наверх, подумал, что это наши солдаты сбивают дрон. У нас это дело обычное. Потом уже понял, что стреляют по мне — одна из пуль прошила лобовое стекло“.