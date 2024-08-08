В России „нежелательными“ могут стать организации с госучастием

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 284.1 о деятельности „нежелательных“ иностранных организаций. Это следует из поправок,обнародованных в четверг, 8 августа, на сайте, где официально публикуются правовые акты.

Из текста законодательства исключается слово „неправительственный“, таким образом признавать „нежелательными“ можно будет организации, имеющие иностранное госучастие.

Максимальное наказание за вовлеченность в деятельность такой организации - до четырех лет с лишением права занимать ряд должностей. В случае финансирования срок составляет до пяти лет, при организации деятельности - до шести.

„Закон - резиновый, и без суда и объективных критериев в список включают независимые СМИ, активистские объединения и другие группы людей, называя их „иностранными неправительственными организациями“, - написала в своем Telegram-канале юрист Анастасия Буракова.

Она предположила, что после изменений одним из первых в новый перечень может попасть Международный уголовный суд (МУС).

„Мы уже видели безумные уголовные дела против судей и прокуроров в связи с ордерами на арест Путина и других. Думаю, Генпрокуратура в угаре может принять подобное решение против Совета Европы и других международных организаций“, - добавила Буракова. По ее словам, эксперты и юристы, обращающиеся в „нежелательные“ организации, а также заявители в подобном случае будут подпадать под риски преследования.

Международный уголовный суд в Гааге 25 июня 2024 года выдал ордера на арест главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны против Украины.

Весной 2023 года МУС также выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией украинских детей в РФ (российские власти настаивают, что это было сделано в целях безопасности самих детей).

„Нежелательные“ организации в России