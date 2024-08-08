ФОТО | Олимпийская чемпионка посвятила победу умершей собаке

Парижское золото стало для Раувендал уже вторым в карьере. Первое, на той же дистанции, она завоевала в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В честь той победы она назвала свою собачку Рио.

К несчастью, в мае этого года собачки не стало. Спортсменка в память о Рио сделала на запястье тату в виде собачьих лапок. После победного она, еле сдерживая слезы, показывала на тату, объясняя, кому посвятила победу.

Ранее олимпийцы выражали недовольство качеством воды в Сене, однако несмотря на сложные условия в сегодняшнем заплыве приняли участие 24 спортсменки.

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