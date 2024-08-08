08.08.2024, 17:14
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Нарве 26-летней Валерии
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 26-летней Валерии, которая в середине июля ушла из дома в Нарве и до сих пор не вернулась. Родственники даже не представляют, где она может находиться.
Последний раз родственники общались с Валерией по телефону 29 июля, когда она подтвердила, что с ней все в порядке, но раскрывать им свое местонахождение не пожелала. После этого девушка на связь не выходила, родственники очень беспокоятся и не представляют, где и с кем она может проводить время.
Есть вероятность, что Валерия может находиться в Таллинне. Эта информация сейчас проверяется.
Полиция просит всех, кто видел Валерию или знает, где и с кем она проводит время, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру телефона 112.