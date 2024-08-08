Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Нарве 26-летней Валерии

Последний раз родственники общались с Валерией по телефону 29 июля, когда она подтвердила, что с ней все в порядке, но раскрывать им свое местонахождение не пожелала. После этого девушка на связь не выходила, родственники очень беспокоятся и не представляют, где и с кем она может проводить время.