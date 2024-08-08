„Символ надежды“: сборная беженцев впервые завоевала медаль Олимпийских игр

Те, кому удается скрываться от правоохранительных органов, все равно не чувствуют себя в безопасности: позиция властей в совокупности с социальной стигмой и дискриминацией провоцирует насилие в отношении ЛГБТ-сообщества. В стране нередки случаи нападения на ЛГБТ-людей: это происходит в том числе в людных местах, но толпа зевак только наблюдает, как избивают беззащитного человека. Более того, правозащитники отмечают, что именно жертвы, а не нападавшие порой попадают за решетку, если решаются заявить в полицию.

Нгамба не может вернуться в Камерун из-за своей сексуальной ориентации — в Камеруне однополые отношения являются уголовным преступлением, за которое можно оказаться в тюрьме на пять лет.

Девушка начала быстро прогрессировать. Она уже несколько раз выигрывала чемпионат Великобритании, но не может принимать участие во многих международных стартах, так как у нее нет британского паспорта.

Тренеры долго не пускали ее на ринг, потому что она была единственной девушкой в секции. Но Синди терпеливо отрабатывала удары на мешках и продолжала просить допустить ее до спарингов. Тренеры сдались.

Родители Нгамбы бежали из Камеруна в Великобританию, когда девочке было 11 лет. Синди не говорила по-английски и была необычно высокой для своего возраста — из-за этого ее травили в школе. Но она открыла для себя бокс.

„Для меня очень важно стать первой беженкой, завоевавшей медаль, — сказала Нгамба Би-би-си. — Я такой же человек, как и любой другой беженец и спортсмен во всем мире“.

Уроженка Камеруна Синди Нгамба, которая теперь живет в Великобритании, уже гарантировала себе как минимум бронзу, дойдя до полуфинала соревнований по боксу:

До Парижа спортсменам из сборной беженцев не удавалось завоевать олимпийские медали. Впервые член этой необычной команды поднимется на наградной пьедестал, пишет „ Русская служба Би-Би-Си “.

На церемонии открытия Олимпийских игр именно Нгамба была знаменосцем сборной беженцев, каждому члену которой пришлось побороться за свою жизнь: они месяцами спали на улице, переходили пешком пустыню, одолевали холодные горные перевалы и жили в депортационных центрах.

Синди живет в Британии уже более 15 лет со статусом беженца. Она неоднократно подавалась на гражданство, но пока безрезультатно.

Пять лет назад Синди арестовали, когда она пришла в полицейский участок для прохождения рутинной процедуры подтверждения проживания в стране. На Синди и ее брата надели наручники и отправили в депортационный центр. Чуть позже, осознав ошибку, полиция их отпустила.

Кабул — Екатеринбург — Париж

„По дороге в школу для беженцев ко мне часто приставали мужчины. Однажды пожилой мужчина напал на нас с сестрой. Он кричал на нас и повалил меня на землю. Мне хотелось ударить его, но я не знала как. Я прибежала домой и все рассказала маме. Она ответила, что не сможет все время быть рядом, и мне нужно научиться защищать себя физически“, — рассказывает участница Олимпиады Нигара Шахин.

Ее путь в большой спорт начался с занятий на маленьком балконе дома в пакистанском Пешаваре, где нашла приют семья Шахин.

Нигара стала беженкой в шестимесячном возрасте. Мать и отец по очереди несли ее на руках через горные перевалы несколько суток, чтобы спасти себя и ребенка от войны в Афганистане.

Потом была жизнь в маленькой лачуге, которую семья Нигары снимала вместе с еще 15 людьми. В 11 лет Нигара увлеклась карате, а в 18 — начала заниматься дзюдо, причем так успешно, что ее пригласили тренироваться вместе с национальной сборной Пакистана.

Выступать вместе с ними на соревнованиях Нигара не могла — у нее не было пакистанского паспорта. Тогда она попыталась вернуться в Афганистан, чтобы получить право выступать за родную страну. Спортсмены-соотечественники ее поддержали, но Нигара получала постоянные угрозы в соцсетях и столкнулась даже с физическим насилием. Ей снова пришлось уехать.

На этот раз она попыталась осесть в России: поступила на факультет международной торговли в екатеринбургском университете и продолжила заниматься спортом.