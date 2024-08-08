„Символ надежды“: сборная беженцев впервые завоевала медаль Олимпийских игр
Сборная беженцев завоевала свою первую в истории медаль Олимпийских игр. 25-летняя спортсменка Синди Нгамба, родившаяся в Камеруне, уже гарантировала себе как минимум бронзу, дойдя до полуфинала соревнований по боксу.
На церемонии открытия Олимпийских игр именно Нгамба была знаменосцем сборной беженцев, каждому члену которой пришлось побороться за свою жизнь: они месяцами спали на улице, переходили пешком пустыню, одолевали холодные горные перевалы и жили в депортационных центрах.
От депортационного центра до Олимпиады
До Парижа спортсменам из сборной беженцев не удавалось завоевать олимпийские медали. Впервые член этой необычной команды поднимется на наградной пьедестал, пишет „Русская служба Би-Би-Си“.
Уроженка Камеруна Синди Нгамба, которая теперь живет в Великобритании, уже гарантировала себе как минимум бронзу, дойдя до полуфинала соревнований по боксу:
„Для меня очень важно стать первой беженкой, завоевавшей медаль, — сказала Нгамба Би-би-си. — Я такой же человек, как и любой другой беженец и спортсмен во всем мире“.
Родители Нгамбы бежали из Камеруна в Великобританию, когда девочке было 11 лет. Синди не говорила по-английски и была необычно высокой для своего возраста — из-за этого ее травили в школе. Но она открыла для себя бокс.
Тренеры долго не пускали ее на ринг, потому что она была единственной девушкой в секции. Но Синди терпеливо отрабатывала удары на мешках и продолжала просить допустить ее до спарингов. Тренеры сдались.
Девушка начала быстро прогрессировать. Она уже несколько раз выигрывала чемпионат Великобритании, но не может принимать участие во многих международных стартах, так как у нее нет британского паспорта.
Нгамба не может вернуться в Камерун из-за своей сексуальной ориентации — в Камеруне однополые отношения являются уголовным преступлением, за которое можно оказаться в тюрьме на пять лет.
Те, кому удается скрываться от правоохранительных органов, все равно не чувствуют себя в безопасности: позиция властей в совокупности с социальной стигмой и дискриминацией провоцирует насилие в отношении ЛГБТ-сообщества. В стране нередки случаи нападения на ЛГБТ-людей: это происходит в том числе в людных местах, но толпа зевак только наблюдает, как избивают беззащитного человека. Более того, правозащитники отмечают, что именно жертвы, а не нападавшие порой попадают за решетку, если решаются заявить в полицию.
Синди живет в Британии уже более 15 лет со статусом беженца. Она неоднократно подавалась на гражданство, но пока безрезультатно.
Пять лет назад Синди арестовали, когда она пришла в полицейский участок для прохождения рутинной процедуры подтверждения проживания в стране. На Синди и ее брата надели наручники и отправили в депортационный центр. Чуть позже, осознав ошибку, полиция их отпустила.
Кабул — Екатеринбург — Париж
„По дороге в школу для беженцев ко мне часто приставали мужчины. Однажды пожилой мужчина напал на нас с сестрой. Он кричал на нас и повалил меня на землю. Мне хотелось ударить его, но я не знала как. Я прибежала домой и все рассказала маме. Она ответила, что не сможет все время быть рядом, и мне нужно научиться защищать себя физически“, — рассказывает участница Олимпиады Нигара Шахин.
Ее путь в большой спорт начался с занятий на маленьком балконе дома в пакистанском Пешаваре, где нашла приют семья Шахин.
Нигара стала беженкой в шестимесячном возрасте. Мать и отец по очереди несли ее на руках через горные перевалы несколько суток, чтобы спасти себя и ребенка от войны в Афганистане.
Потом была жизнь в маленькой лачуге, которую семья Нигары снимала вместе с еще 15 людьми. В 11 лет Нигара увлеклась карате, а в 18 — начала заниматься дзюдо, причем так успешно, что ее пригласили тренироваться вместе с национальной сборной Пакистана.
Выступать вместе с ними на соревнованиях Нигара не могла — у нее не было пакистанского паспорта. Тогда она попыталась вернуться в Афганистан, чтобы получить право выступать за родную страну. Спортсмены-соотечественники ее поддержали, но Нигара получала постоянные угрозы в соцсетях и столкнулась даже с физическим насилием. Ей снова пришлось уехать.
На этот раз она попыталась осесть в России: поступила на факультет международной торговли в екатеринбургском университете и продолжила заниматься спортом.
„Но меня там не приняли. Я не смогла найти, с кем тренироваться — никто не хотел спаринговаться с беженкой. Поэтому я занималась одна, используя резиновые ленты и велосипедный тренажер, чтобы имитировать сопротивление оппонента. Это были худшие дни в моей карьере“, — так описала Нигара тот период в своей колонке для канадского журнала Toronto life.
Во время одной из таких тренировок ее заметила приехавшая в Екатеринбург представительница Международной федерации дзюдо. Она подошла к Нигаре и, узнав, что та является беженкой, пригласила ее попробовать свои силы на сборах олимпийской команды беженцев.
Тренировки после работы и учебы
У Нигары, как и у многих других спортсменов, вынужденно покинувших свои страны, нет возможности отобраться на Олимпиаду по стандартным критериям.
Обычно для того, чтобы попасть на Игры, атлет должен показать высочайшие результаты на нескольких международных стартах.
Беженцы даже теоретически не могут выполнить эти требования, потому что не являются членами национальных сборных. У них не только нет денег на сборы и соревнования, но чаще всего нет даже действующих паспортов.
В отличие от атлетов из большинства национальных сборных, для которых спорт — это полноценная работа, беженцы часто совмещают тренировки с основной занятостью, далекой от спортивных залов.
„Обычно я не мог проводить в зале столько, сколько хотелось бы и сколько нужно для высочайших результатов, потому что нужно зарабатывать себе на жизнь“, — рассказывал ранее Би-би-си Абдулла Седики, тхэквондист родом из Афганистана.
Призер Олимпиады-2024 Синди Нгамба в перерывах между тренировками и учебой работала уборщицей и сотрудницей склада.
Чтобы привлечь внимание к проблемам вынужденных переселенцев по всему миру МОК при поддержке ООН в 2016 году решил допустить до участия в Играх необычную сборную.
„У этих беженцев нет ни дома, ни команды, ни флага, ни национального гимна. Мы предложим им дом в Олимпийской деревне вместе со всеми спортсменами мира. В их честь прозвучит олимпийский гимн, и олимпийский флаг приведет их на Олимпийский стадион. Это будет символом надежды для всех беженцев в нашем мире“, — так глава Международного олимпийского комитета Томас Бах пояснял появление сборной беженцев.
Для попадания в эту сборную спортсмены должны предоставить в МОК документы о том, что они имеют официальный статус беженца, а также стабильно показывать высокие результаты в одной из олимпийских дисциплин.
Накануне Олимпиады во Франции жюри МОК отобрали 37 человек. В Париже они соревнуются в 12 видах спорта.
„Когда я получил стипендию МОК перед Играми, я мог позволить себе сосредоточиться на спорте. А после Олимпиады я буду снова искать работу“, — говорит тхэквондист Абдулла Седики.
Спасенные жизни в награду
Во время дебюта сборной беженцев на Олимпиаде-2016 зрителям больше всех запомнилась 17-летняя пловчиха Юсра Мардини. На ее счету — почти два десятка спасенных жизней.
Юсра тренировалась в Сирии и подавала большие надежды, но в стране началась война. Когда оставаться в стране стало совсем опасно, Юсра с сестрой решили бежать.
На последнем этапе пути девушкам — как и всем другим беженцам — нужно было переплыть через Эгейское море на лодке. Организаторы таких переправ часто сажали людей в неисправные лодки или перегружали баркасы. Так было и в день, когда переправлялась Юсра.
Вместо семи человек в лодку посадили 20. К середине маршрута мотор заглох, а сама лодка начала пропускать воду. Плавать умели только сестры Мардини — они более трех часов толкали лодку с беженцами. Им удалось доставить всех на берег живыми.
Юсра Мардини приняла участие в олимпийских заплывах в Рио и Токио, но не отобралась в полуфиналы. В Париж она приехала уже просто как гостья.
„Я хочу сказать беженцам по всему миру: продолжайте усердно работать, продолжайте двигаться вперед, и вы сможете добиться всего“, — говорит первая медалистка сборной беженцев Синди Нгамба. Она надеется, что ее история может стать вдохновением для других беженцев.
По оценке ООН в мире сейчас насчитывается более 120 миллионов беженцев и вынужденно переселенных людей.
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