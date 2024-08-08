ФОТО | На выходных соревнования повлияют на движение автобусов в Юлемисте

Ночной забег Ülemiste ööjooks

На время ночного забега изменятся маршруты автобусных линий № 2, 7, 15, 45, 49 и 65 в пятницу, 9 августа, и в субботу, 10 августа, с 20:00 до конца дня. Все обычные остановки в городке Ülemiste в зоне между Тартуским шоссе и улицей Суур-Сыямяэ будут закрыты. Временные остановки автобусных линий № 7, 15 и 45 будут расположены на улице Суур-Сыямяэ.

Таллиннский 14-й народный заезд

В воскресенье, 11 августа, на время Таллиннского 14-го народного заезда с начала дня до 20:00 изменятся маршруты и остановки автобусных линий № 15, 49 и 65. Остановки на улицах Кеэвизе, Ээзи, Валукоя и Лыытса будут закрыты. Сторона улицы Суур-Сыямяэ в направлении из города будет закрыта, а движение в обоих направлениях на отрезке между улицами Кеэвизе и Вяйке-Сыямяэ будет перенесено на ведущие в город полосы улицы Суур-Сыямяэ.

Во время соревнований автобусы будут обслуживать пассажиров на объездных маршрутах по свободному графику. В связи с изменениями организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в данном районе просим учесть, что путь в пункт назначения займет больше времени, чем обычно, поскольку расстояние, которое необходимо преодолеть пешком до остановки, может возрасти.

Ознакомиться с расписанием, маршрутами и остановками можно ТУТ.

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