ОТ РЕДАКЦИИ | Молчание Ляэнеметса: как соцдемы обогнали реформистов

Рейтинги в межвыборный период, конечно, не равны результатам выборов в Рийгикогу. Однако они очень информативны: дают избирателю понять, как распределены силы на политическом ландшафте Эстонии. Динамика последнего полугодия весьма интересна, если уметь ее сопоставить с событиями во внутриполитической жизни страны.

С октября прошлого года самой популярной партией остается Isamaa. Партия, которая, казалось, вот-вот испустит последний вздох, сумела возродиться под руководством Урмаса Рейнсалу. На втором месте оказались социал-демократы, которые сумели даже обогнать своих старших коллег по коалиции - реформистов. Реформисты довольствуются бронзой, а вот на четвертом и пятом местах соответственно оказались центристы и EKRE, чей глубокий и продолжительный спад начался осенью, но к сегодняшнему дню обе партии сумели несколько стабилизироваться.

Совсем худо дела идут у молодой партии Eesti 200, которая еще летом прошлого года была на равных с Isamaa и социал-демократами. Но в то время, как положение двух последних довольно устойчивое, Eesti 200 прилегла на дно и еле шевелит лапками: если завтра состоялись бы выборы в Рийгикогу, то эта партия, скорее всего, не попала бы никуда.

Хорошую динамику показывает Parempoolsed, которая уже приблизилась к границе 5-ти процентного порога; на выборах в Рийгикогу они потенциально могли бы получить 5-6 мест в парламенте.

Рост социал-демократов интересное явление, потому что в правительстве, которое постепенно теряет популярность среди жителей страны, они единственные демонстрируют какое-то улучшение своих рейтингов. Причина может скрываться в том, что соцдемов избиратель воспринимает, как „слепое пятно“ и не ассоциирует их с ростом старых налогов и введением новых, будучи уверенным, что налоговую петлю на шее простых людей затягивают реформисты. Но правда в том, что соцдемы подают веревку, а реформисты завязывают узел покрепче.