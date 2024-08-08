Z-каналы утверждают, что ВСУ в Курской области заняли окраины Суджи и подошли к Коренево

Телеграм-канал „Рыбарь“, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что украинские формирования „заняли западную половину Суджи“, взяли под свой контроль дороги вокруг города, в Судже идут стрелковые бои, в том числе на восточных окраинах. Независимых подтверждений этой информации нет, пишет Медуза.

Провоенный канал „Два майора“, критически настроенный к Минобороны РФ, утверждает, что ВСУ подошли к поселку Коренево, где их „с боем остановили“. О том, что на подступах к Коренево идут бои, также сообщают „Рыбарь“ и другие Z-каналы. Телеграм-канал „Архангел спецназа Z“ пишет, что ВСУ направили к Коренево свои резервы.

Власти Курской области не комментировали сообщения о продвижении украинских войск. Глава региона Алексей Смирнов сообщил утром 7 августа, что ночью и утром в Курской области силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников и пять ракет. Кроме того, ночью глава региона заявил, что ПВО сбили семь ракет. О последствиях на земле Смирнов не говорит. Курские телеграм-каналы публикуют видео со звуками взрыва в городе Курчатове (там расположена Курская АЭС).

В Минобороны РФ в то же время заявили, что ночью силы ПВО сбили 16 беспилотников: 14 над Белгородской областью и два — над Курской. Кроме того, по заявлению министерства, с 04:20 до 06:20 мск силы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями.

Украинские военные начали наступление в Курской области 6 августа. В Минобороны РФ утверждают, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в наступлении участвуют не менее тысячи украинских военных, они пытаются захватить часть территории Суджанского района. Из приграничных районов Курской области проводят эвакуацию мирных жителей. В Курской области ввели режим ЧС.

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