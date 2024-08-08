„Надеемся, что дно рынка пройдено“. В Merko Ehitus миллионные прибыли
Доходы Merko Ehitus от продаж за первые шесть месяцев 2024 года составили 204 миллионов евро и чистая прибыль – 17,5 миллионов евро. Доходы от продаж во втором квартале составили 122 миллионa и чистая прибыль – 13,1 миллионa евро. Сократившиеся объемы девелоперских проектов были компенсированы увеличившимися продажами строительных услуг, которые в первом полугодии составили почти 90% доходов от продаж.
„Принимая во внимание общие настроения на рынке строительства и недвижимости, мы довольны результатами второго квартала и первого полугодия. Мы хорошо справились в изменившейся рыночной ситуации. По сравнению с прошлым годом доходность в первом полугодии уменьшилась из-за сокращения доли девелоперских проектов. Заказы на дорожное строительство сократились очень существенно, но в концерне это бизнес-направление не имеет значительного влияния. В общем и целом, наш портфель строительных услуг по-прежнему надёжен, а объём продаж квартир во втором квартале даже немного вырос. Надеемся, что дно рынка пройдено“, - сказал председатель правления AS Merko Ehitus Иво Волков.
„Взгляд частного сектора на будущее стал более позитивным по сравнению с прошлым годом и объём заказов на строительные услуги немного вырос. Отсутствие обычных заказов от общественного сектора помогают смягчить заказы на строительство оборонительных сооружений и инфраструктуры. Ситуации на наших домашних рынках значительно различаются, по-прежнему выделяется Литва, где чётко видна поддержка экономики и вытекающие из неё потребительская уверенность и готовность частного сектора к инвестированию. Так как суммарные рыночные объёмы по-прежнему существенно меньше, чем в лучшие времена, конкуренция среди предлагающих свои услуги очень сильна, а маржа в заключаемых договорах очень низкая, сейчас хорошее время для заказа строительных услуг. Наше решение уйти из Норвегии это результат приспособления к сложившейся ситуации. Рынок строительства, как в Норвегии, так и в Северных странах в целом, страдает от последствий инфляции, которые знакомы и нам, и быстрого улучшения ждать не стоит“, - прокомментировал сферу строительных услуг Иво Волков.
В течение первых шести месяцев 2024 года предприятия концерна заключили новые договоры на строительство на общую сумму 140 миллионов евро, и остаток незавершённых работ по состоянию на конец полугодия вырос до 438 миллионов евро. Крупнейшими договорами, заключёнными во втором квартале, были: в Литве - договор на строительство инфраструктуры парка ветряков в Тельшяйском районе и дополнительные работы по строительству инфраструктуры учебного центра НАТО в Пабраде; в Латвии – строительство парка солнечной энергии Ignitis; в Эстонии – дополнительные строительные работы в квартале Arter, строительство в Таллинне „Трассы для насекомых“ и профилактический ремонт дорог.
Во втором квартале 2024 года крупнейшими находящимися в работе объектами были: в Эстонии – логистический центр TKM Grupp, здания гостиниц Hampton by Hilton и Hyatt, квартал Arter, казармы Сил обороны в военном городке Эмари, трамвайная линия, соединяющая Старый порт и пассажирский терминал Rail Baltica в Юлемисте, первый этап строительства общего транспортного терминала Юлемисте, виадуки Rail Baltica в Тыдва; в Литве – строительство инфраструктуры парка ветряков в районах Кельме и Пагегяй, подстанции в Кельме, а также инфраструктуры и различных зданий учебного центра НАТО.
За первые шесть месяцев 2024 года концерн Merko передал покупателям 120 квартир и 9 коммерческих площадей, инвестировал в девелоперские проекты в общей сложности 21,3 миллиона евро. По состоянию на конец первого полугодия у предприятий концерна было построено и строилось 671 квартир, которые ещё не проданы, и 81 квартир, покрытых предварительными договорами продажи. В текущем году концерн Merko начал строительство и продажу четырёх новых проектов: новый этап Веэренни в Таллинне, Ыйелехе в Юри, новый этап Эрминурме в Тарту и Луцавсала в Риге. Крупнейшими находящимися в работе проектами девелопмента многоквартирного жилья были Уус-Веэренни, Ноблесснер и Лахекалда в Таллинне; Эрминурме в Тарту; Виестурдарзс, Межпилсета и Магнолияс в Риге, а также Вилнелес Скверай в Вильнюсе.