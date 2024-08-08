„Надеемся, что дно рынка пройдено“. В Merko Ehitus миллионные прибыли

„Принимая во внимание общие настроения на рынке строительства и недвижимости, мы довольны результатами второго квартала и первого полугодия. Мы хорошо справились в изменившейся рыночной ситуации. По сравнению с прошлым годом доходность в первом полугодии уменьшилась из-за сокращения доли девелоперских проектов. Заказы на дорожное строительство сократились очень существенно, но в концерне это бизнес-направление не имеет значительного влияния. В общем и целом, наш портфель строительных услуг по-прежнему надёжен, а объём продаж квартир во втором квартале даже немного вырос. Надеемся, что дно рынка пройдено“, - сказал председатель правления AS Merko Ehitus Иво Волков.

„Взгляд частного сектора на будущее стал более позитивным по сравнению с прошлым годом и объём заказов на строительные услуги немного вырос. Отсутствие обычных заказов от общественного сектора помогают смягчить заказы на строительство оборонительных сооружений и инфраструктуры. Ситуации на наших домашних рынках значительно различаются, по-прежнему выделяется Литва, где чётко видна поддержка экономики и вытекающие из неё потребительская уверенность и готовность частного сектора к инвестированию. Так как суммарные рыночные объёмы по-прежнему существенно меньше, чем в лучшие времена, конкуренция среди предлагающих свои услуги очень сильна, а маржа в заключаемых договорах очень низкая, сейчас хорошее время для заказа строительных услуг. Наше решение уйти из Норвегии это результат приспособления к сложившейся ситуации. Рынок строительства, как в Норвегии, так и в Северных странах в целом, страдает от последствий инфляции, которые знакомы и нам, и быстрого улучшения ждать не стоит“, - прокомментировал сферу строительных услуг Иво Волков.