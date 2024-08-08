Квалификация ЛК: „Пайде“ потерпел разгромное поражение в Швеции

Уже на шестой минуте ивуарийский легионер Аман Ромео вывел „Хеккен“ вперед, а спустя минуту он оформил дубль. На 32-й минуте нападающий „Пайде“ Абдули Сиссей смог отквитать один мяч. Однако это еще больше разозлило шведов, и через три минуты Амор Лайуни снова удвоил преимущество хозяев поля.

Во втором тайме футболисты „Пайде“ пропустили еще три мяча. Зейдан Инусса забил на 64-й минуте, Джереми Агбонифо - на 89-й, а Амор Лайуни в компенсированное ко второму тайму время.

Ответная встреча состоится 13 августа на таллиннской „А. Ле Кок Арене“. Победитель двуматчевого противостояния сыграет в следующим раунде с немецким „Хайденхаймом“, занявшим в прошлом сезоне восьмое место в чемпионате Германии.

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