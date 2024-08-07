ОИ-2024 | Литовский дискобол побил рекорд отца, но не смог завоевать золото
Настоящая спортивная драма разразилась в соревнованиях дискоболов на Олимпиаде. Там дважды за считанные минуты был побит олимпийский рекорд, державшийся до того 20 лет.
Главным претендентом на золото был 21-летний литовец Миколас Алекна, который в апреле нынешнего года сотворил сенсацию - метнул диск на 74,35 м и побил казалось вечный мировой рекорд немца Юргена Шульта, державшийся 38 лет, дольше всего в современной легкой атлетике.
Алекна уверенно выиграл квалификацию, а в финале уже во второй попытке сделал то, чего многие от него ждали - метнул диск на 69,97 м, улучшив на 8 см олимпийский рекорд, установленный в 2004 году в Афинах его отцом Виргилиюсом Алекна. Казалось, золото уже в кармане у литовца.
Однако затем случилось настоящее чудо - ямаец Роже Стона метнул диск ровно на 70 метров, обойдя литовца и почти на метр улучшим свой личный рекорд.
У Миколаса было две попытки, но сотворить еще одно чудо он не смог и вынужден был довольствоваться серебром. Бронза у Мэтью Денни из Австралии.
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