АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Леброн против Йокича в баскетболе, начинается художественная гимнастика, Ноа Лайлс бежит за вторым золотом

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Мужской баскетбольный турнир добрался до полуфинальной стадии, и ярче вывески не придумать: США - Сербия, команды, за которые выступают, пожалуй, два самых знаменитых баскетболиста современности, Леброн Джеймс и Никола Йокич. Правда, американский звездный форвард получил удар по лицу в четвертьфинале против Бразилии и не смог доиграть встречу, официального подтверждения его участия в полуфинале еще не было, но сам Леброн заявляет, что в порядке. Начало матча в 22:00 по Таллинну. Перед этим в первом полуфинале сойдутся Франция и Германия (18:30).

А что еще?

Олимпиада стремительно приближается к финишу, и от событий вполне могут разбежаться глаза. В игровых видах спорта будет сыгран матч за бронзу в мужском футболе с участием принципиальных соперников Египта и Марокко (18:00). У женщин запланированы полуфиналы в гандболе (Швеция - Франция и Норвегия - Дания) и волейболе (Бразилия - США, Турция - Италия), четвертьфиналы в водном поло (Италия - Канада, Нидерланды - Испания, Греция - Венгрия, Австралия - США).

Если в большинстве дисциплин соревнования уже либо кончились, либо завершаются, в художественной гимнастике они только стартуют квалификацией в личном первенстве. Среди фаворитов - спортсменки из Китая, Украины, Израиля, Болгарии, Италии, Узбекистана.

В легкой атлетике новая звезда спринта американец Ноа Лайлс постарается к уже завоеванному золоту на стометровке прибавить такую же награде в беге на 200 м, а в финале на 400 м с барьерами у женщин ожидается острое соперничество между обладательницами двух абсолютно лучших результатов в этой дисциплине: Сидни Маклафлин-Леврон и Фемке Бол.

Под самый занавес дня за золото в боксе у наилегчайшем весе (до 51 кг) сразятся француз Билаль Беннама и Хасанбой Дусматов из Узбекистана, в легчайшем (до 54 кг) весе у женщин китаянка Чан Юань и Хатидже Акбаш из Турции.

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