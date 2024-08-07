Оппозиционер из Таллинна на встрече с Яшиным в Берлине: „Это мероприятие такого масштаба, которого ещё не было“
Сегодня в Берлине проходит встреча Ильи Яшина со сторонниками российской оппозиции. RusDelfi встретился на этом мероприятии с бывшим координатором Reforum Space Tallinn Артемом Тюриным, который переехал из Таллинна в Германию и продолжает заниматься активистской деятельностью.
Артём, мы вас видели часто у российского посольства в Таллине. Сейчас вы в Берлине, помогаете организовать мероприятия Ильи Яшина. Что вы здесь делаете? Вы переехали? Какая у вас роль?
Да, я на самом деле переехал из Эстонии, но я продолжаю работать в Reforum Space, поддерживать сообщество российских изгнанников, беженцев из Беларуси, из Украины. Reforum Space — это сеть ресурсных центров, которые есть в разных городах Европы. В Вильнюсе, в Таллинне, в Будве, в Париже, в Берлине, в Варшаве. И вот как раз-таки сегодняшнюю встречу с Ильей Яшиным организует Reforum Space в Берлине. Это мероприятие такого масштаба, которого ещё не было, и я очень рад быть частью этого сообщества.
А почему вы переехали из Таллина?
У меня ряд семейных причин. У меня здесь живёт мой партнёр, и мы решили устроить воссоединение семьи.
Вы в Таллине организовали более двадцати митингов в поддержку Навального, политзаключённых и Украины. Чем отличается организация митингов в Таллинне от Берлина?
Я очень люблю [Департамент] полиции и погранохраны, потому что очень просто организовать митинг, подать заявку. Это можно сделать электронно за две минуты. С немецкой полицией всё намного сложнее. Приходится в сложную коммуникацию, в бюрократию. И особенно, когда делается мероприятие за три дня, внеплановое, это довольно сложно. Приходится привлекать много сил, много сторон, уметь в переговоры. И тем более это мероприятие... Три тысячи в Таллинне у российского посольства, к сожалению, не собиралось. Но здесь нас собирается сегодня порядка трёх тысяч, мне кажется. Зарегистрировалось 2800. Я думаю, что придёт больше, потому что мероприятие открытое. В парк все могут прийти. Это, конечно же, большая ответственность, большая команда. Мы организовывали митинг 17 марта против признания Путина легитимным президентом. „Полдень против Путина“. И это тоже была масштабная акция в Берлине и требовалось очень много сил.
В Таллинне иногда были провокации, когда вы организовывали митинги. Кто-то был против, был не согласен с тем, что вы делаете. Можно ли таких людей встретить здесь, в Германии?
Да, конечно. Есть люди с абсолютно разными взглядами, разной позицией. Это их право, и мы не можем препятствовать выражению этого мнения. Если это, конечно же, не грубая, оскорбительная форма, которая мешает другим участникам, спикерам и так далее. Но в этом плане мы, конечно же, работаем плотно с полицией. И если есть какие-то провокации, которые требуют вмешательства организаторов или полиции, мы, конечно же, реагируем. И в Таллинне мы тоже на это реагировали. Но сегодня мероприятие, конечно, больше. Мы в предвкушении.
В Таллинне, например, в Эстонии запрещено в общественном пространстве использовать российский флаг, ходить с флагом с георгиевской ленточкой. Здесь ситуация другая. Я так понимаю, что человек с российским флагом может прийти в этот парк сегодня?
К сожалению, да. Все флаги, которые не запрещены немецкими законами, они разрешены к использованию. То есть это советские флаги, это имперские флаги, это российский кровавый триколор. И мы не можем, на самом деле, ничего с этим сделать. Мы можем вежливо попросить людей убрать этот флаг, но если они откажутся, ничего не можем сделать, потому что полиция не давала нам таких полномочий. Это вообще неконституционно. Но здесь на 8 и 9 мая, когда были тоже митинги... я не знаю, как это интерпретировать с законной точки зрения, советская и российская символика была запрещена. Ну, конечно же, все эти георгиевские ленты, буквы Z и V, они здесь запрещены, и сегодня их не будет.
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