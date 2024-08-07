Оппозиционер из Таллинна на встрече с Яшиным в Берлине: „Это мероприятие такого масштаба, которого ещё не было“

Артём, мы вас видели часто у российского посольства в Таллине. Сейчас вы в Берлине, помогаете организовать мероприятия Ильи Яшина. Что вы здесь делаете? Вы переехали? Какая у вас роль?

Да, я на самом деле переехал из Эстонии, но я продолжаю работать в Reforum Space, поддерживать сообщество российских изгнанников, беженцев из Беларуси, из Украины. Reforum Space — это сеть ресурсных центров, которые есть в разных городах Европы. В Вильнюсе, в Таллинне, в Будве, в Париже, в Берлине, в Варшаве. И вот как раз-таки сегодняшнюю встречу с Ильей Яшиным организует Reforum Space в Берлине. Это мероприятие такого масштаба, которого ещё не было, и я очень рад быть частью этого сообщества.

А почему вы переехали из Таллина?

У меня ряд семейных причин. У меня здесь живёт мой партнёр, и мы решили устроить воссоединение семьи.

Вы в Таллине организовали более двадцати митингов в поддержку Навального, политзаключённых и Украины. Чем отличается организация митингов в Таллинне от Берлина?

Я очень люблю [Департамент] полиции и погранохраны, потому что очень просто организовать митинг, подать заявку. Это можно сделать электронно за две минуты. С немецкой полицией всё намного сложнее. Приходится в сложную коммуникацию, в бюрократию. И особенно, когда делается мероприятие за три дня, внеплановое, это довольно сложно. Приходится привлекать много сил, много сторон, уметь в переговоры. И тем более это мероприятие... Три тысячи в Таллинне у российского посольства, к сожалению, не собиралось. Но здесь нас собирается сегодня порядка трёх тысяч, мне кажется. Зарегистрировалось 2800. Я думаю, что придёт больше, потому что мероприятие открытое. В парк все могут прийти. Это, конечно же, большая ответственность, большая команда. Мы организовывали митинг 17 марта против признания Путина легитимным президентом. „Полдень против Путина“. И это тоже была масштабная акция в Берлине и требовалось очень много сил.