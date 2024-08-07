В оргкомитете Олимпиады ответили на претензии по поводу червивой рыбы

Один из вопросов Дешам касался претензий трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию, британца Адама Пити, который ранее рассказал, что спортсмены находили в рыбе червей.

„Для спортсменов было разработано около 150 рецептов. От многих мы получаем положительные отклики, пытаемся адаптироваться к меняющейся ситуации. Например, в последние дни увеличили количество белков. Работаем над тем, чтобы улучшить качество и удовлетворить все потребности проживающих“, — сказала Дешам на пресс‑конференции.

В каком виде олимпийцы будут получать белки, Дешам не уточнила.

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