В оргкомитете Олимпиады ответили на претензии по поводу червивой рыбы(2)
Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) Анн Дешам прокомментировала жалобы спортсменов на качество питания в Олимпийской деревне, сообщает „Чемпионат“.
Один из вопросов Дешам касался претензий трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию, британца Адама Пити, который ранее рассказал, что спортсмены находили в рыбе червей.
„Для спортсменов было разработано около 150 рецептов. От многих мы получаем положительные отклики, пытаемся адаптироваться к меняющейся ситуации. Например, в последние дни увеличили количество белков. Работаем над тем, чтобы улучшить качество и удовлетворить все потребности проживающих“, — сказала Дешам на пресс‑конференции.
В каком виде олимпийцы будут получать белки, Дешам не уточнила.
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