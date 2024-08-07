Олимпиадa
07.08.2024, 18:23

ВИДЕО | Невероятная развязка: сборная Франции по гандболу вылетела из домашнего турнира

 
Лидер сборной Франции Никола Карабатич - единственный гандболист, выступавший на 6 Олимпиадах. Ранее он трижды становился чемпионом, но взять золото в Париже оказалось не суждено.
Лидер сборной Франции Никола Карабатич - единственный гандболист, выступавший на 6 Олимпиадах. Ранее он трижды становился чемпионом, но взять золото в Париже оказалось не суждено.
ФОТО: Panoramic/SIPA/SIPA | Panoramic/SIPA

Мужская сборная Франции по гандболу, чемпион прошлых Олимпийских игр, проиграла сборной Германии в 1/4 финала домашней Олимпиады. После ничьей в основное время в овертайме немцы были сильнее 35:34.

Особенно обидным поражение делает то, что сборная Франции вела в два мяча, когда до конца четвертьфинала оставалось всего 13 секунд.

Однако как раз в этот момент немцы получили право на семиметровый – пенальти и сократили разрыв до минимума.

Мяч перешел к французам, которые не спешили обострять игру. За 6 секунд до сирены они взяли тайм-аут, и казалось, ничто не помешает им спокойно довести матч до победы.

Но в тот момент, когда оставалось играть лишь 3 секунды, немцы смогли совершить перехват и буквально за секунду до истечения времени забросить спасительный мяч.

В овертайме игра шла исключительно ровно, за 16 секунд до конца счет был ровным – 34:34, но затем немцы провели успешную атаку, а отчаянный бросок на последней секунде отразил их вратарь. Гандбольная команда Франции сенсационно остается без медалей на домашней Олимпиаде.

Ранее мужская сборная Испании по гандболу одержала победу в матче 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже (Франция) над сборной Египта. Встреча также была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев.

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