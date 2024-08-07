Олимпийский чемпион из Китая отправится пасти овец
Китайский пловец Пань Чжаньлэ, ставший в Париже двукратным олимпийским чемпионом, после соревнований отправится к дедушке пасти овец, сообщает South China Morning Post.
Дедушка спортсмена живёт в деревне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
„Ему правда нравится деревенская жизнь. Каждый раз, когда он раньше приезжал ко мне в гости, почти не видел у него в руках мобильник, — рассказал дедушка журналистам. его с мобильным телефоном. — Вместо этого он предпочитает играть с животными: собаками, овцами и коровами. Прогулка с овцами — это способ немного расслабиться. Овцы его ждут“.
В Париже 19-летний Пань одержал победу на дистанциях 100 м вольным стилем с результатом 46,40, , обновив собственный мировой рекорд. Второе золото он получил в комбинированной эстафете 4х100 м.
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