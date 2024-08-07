Олимпийский чемпион из Китая отправится пасти овец

„Ему правда нравится деревенская жизнь. Каждый раз, когда он раньше приезжал ко мне в гости, почти не видел у него в руках мобильник, — рассказал дедушка журналистам. его с мобильным телефоном. — Вместо этого он предпочитает играть с животными: собаками, овцами и коровами. Прогулка с овцами — это способ немного расслабиться. Овцы его ждут“.