Олимпийского спортсмена из Австралии арестовали в Париже за покупку кокаина

Олимпийский комитет Австралии подтвердил, что 6 августа был арестован один из членов их хоккейной команды, но не стал называть ни имени игрока, ни точных причин ареста.

Однако, по данным ESPN, именно Крейг якобы пытался купить один грамм кокаина. Однако официальных обвинений французы ему не предъявили. Помимо игрока, был также арестован дилер, у которого нашли 75 таблеток экстази.

4 августа мужская сборная Австралии проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале Олимпиады (0:2).

В составе сборной Австралии Крейг выигрывал серебро на Олимпийских играх в Токио.

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