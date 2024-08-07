Финалистку турнира по борьбе сняли с Олимпиады из-за 100 г лишнего веса

Пхогат 7 августа должна была побороться за золотую медаль с американкой Сарой Хильдебрандт, но из-за дисквалификации не получит никакой медали, пишет РБК.

Винеш уверенно прошла взвешивание перед предварительными раундами, но в день финала превысила лимит на 100 г. Для сгонки веса перед соревнованиями спортсмены прибегают к крайним мерам. Например, они часами занимаются кардиотренировками и идут в сауну, чтобы сбросить как можно больше жидкости.

Как сообщает ESPN India, вес Пхогат увеличился в течение вторника, 6 августа, поскольку она восполняла силы после трех схваток. Спортсменке пришлось сбросить около 2 кг за ночь. Она выполняла упражнения, прыгала со скакалкой в комбинезоне, но в итоге смогла согнать вес только до 50,1 кг.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в знак поддержки спортсменки назвал Пхогат „чемпионом среди чемпионов“ в социальной сети X. „Вы — гордость Индии и источник вдохновения для каждого индийца“, — написал Моди.

„Сегодняшняя неудача ранит. Хотелось бы, чтобы слова могли выразить то чувство отчаяния, которое я испытываю. В то же время я знаю, что вы олицетворяете стойкость. Вам всегда было свойственно встречать вызовы лицом к лицу“, — обратился индийский премьер к Винеш Пхогат.

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