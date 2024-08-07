ВИДЕО | Французская легкоатлетка сделала предложение возлюбленному после забега на Олимпиаде

Ранее Фино заняла четвертое место на дистанции 3000 метров с препятствиями, установив рекорд Европы (8 минут 58,67 секунды). Сразу после забега она подбежала к своему возлюбленному на трибунах и сделала ему предложение, встав на колено. Тот ответил согласием.

„Я сказала себе, что если выбегу из 9 минут, то для меня это счастливое число. А мы [с возлюбленным] вместе уже девять лет.

Люблю нестандартные поступки. Он еще не делал [мне предложение], и я сказала себе, что, возможно, должна сделать это сама.

Я подарила ему значок, с которым бежала, на нем написано „Любовь в Париже“, – рассказала 33-летняя спортсменка.

При этом Фино, ранее победившая в этой дисциплине на недавнем чемпионате Европы в Риме, и в Париже стала лучшей из европеек, причем установив новый европейских рекорд. Фино опередили только выступающая за Бахрейн уроженка Кении Уинфред Яви, Перут Чемутаи (Уганда) и Фейт Черотич (Кения).

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