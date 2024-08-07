МНЕНИЕ | Андрей Терехов: наши СМИ должны уберечь молодежь от попадания в „информационную ловушку“

Наша молодежь не читает местные СМИ. Я сам - представитель молодежи, и в беседе со своими сверстниками с удивлением узнал, что большая часть из них не знает о происходящих в мире событиях. Они слабо представляют себе внешнеполитические события и, например, до сих пор думают, что Дональд Трамп состязается с Джо Байденом в президентской гонке.