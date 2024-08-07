Конь, принадлежащий известному футболисту, выиграл золото Олимпиады

34-летний Мюллер всю свою карьеру, с 2007 года, выступает за мюнхенскую „Баварию“, в составе которой 12 раз выигрывал Бундеслигу, а также Лигу чемпионов (2013, 2020) и клубный Чемпионат мира (2013, 2020). Со сборной Германии он выиграл чемпионат мира 2014 года и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2010 года.

Прошедший футбольный сезон оказался для Мюллера неудачным, он не смог завоевать ни одного трофея, зато неожиданно оказался причастен к олимпийскому золоту.

Немецкий наездник Кристиан Кукук „перепрыгал“ своих соперников из Швейцарии и Нидерландов в финальной стадии соревнований на сером мерине по кличке Чекер, принадлежащем немецкой предпринимательнице Мадлен Винтер-Шульце и Мюллеру.

„Мы не должны забывать: Мадлен Винтер-Шульце и Томас Мюллер сыграли очень большую роль в завоевании этой медали, ведь они владельцы Чекера. Они дали мне возможность продолжать заниматься верховой ездой на их лошади. Благодаря им, я был уверен в том, что лошадь внезапно не продадут. Я невероятно благодарен им за это, рад, что сегодня смог отплатить за их доверие“, – рассказал после победы Кукук, выступающий с Чекером уже около 10 лет.

Томас Мюллер много лет владеет конефермой, ухаживает за лошадьми, занимается иппотерапией и разводит элитных скакунов. Он увлекся этим хобби благодаря жене Лизе, которая профессионально занимается конным спортом и даже брала медали в соревнованиях на региональном баварском уровне. В 2019 она входила в топ-50 мирового рейтинга по выездке.

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