Спасатели за 7 месяцев выезжали на вызовы более чем 15 тысяч раз

За 7 месяцев спасатели получили немного более 15 000 вызовов, а сапёры - более 950 вызовов. По сравнению с прошлым годом нагрузка была аналогичной, немного более дождливое лето предотвратило массовые лесные пожары, и в этом году, к счастью, не было крупных штормов.

„Если нас накроет шторм или другое крупное событие, потребуется много ресурсов и одновременно. Например, во время штормов часто бывает много мелких происшествий, которые могут занять большую часть спасателей и технику на дни или недели. Поэтому обеспечение готовности важно, и мы должны быть готовы к очень сложным и масштабным спасательным работам“, - объяснил заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг.

Ламбинг добавил, что усиление экстремальных погодных условий также означает, что мы должны быть более готовы к обширным кризисам и спасательным операциям. „Мы также постоянно фокусируемся на том, чтобы в случае кризисов, связанных с гражданской защитой, мы могли обеспечить как национальное предупреждение об опасности, так и поддержку при эвакуации. Мы работаем вместе с государственными учреждениями, частным сектором и неправительственными организациями, чтобы обеспечить готовность каждого человека к экстремальным событиям“, - подчеркнул заместитель генерального директора.

За первые 7 месяцев этого года в домах произошло 228 пожаров, что меньше, чем за тот же период 2023 года (283). Пожары нанесли материальный ущерб на сумму 8,6 млн евро, но одновременно удалось предотвратить ущерб на сумму примерно 68,5 млн евро.

По предварительным данным, за первые 7 месяцев этого года в пожарах погибло 24 человека. Исправный дымовой датчик спас от пожара 50 человек. Пожары, в которых кто-то погиб или пострадал, чаще всего начинались из-за курения, а также использования открытого огня (например, свечей).