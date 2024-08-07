„Этот винтик не подходил никакой машине“. Кем был Павел Кушнир — пианист, который умер в СИЗО от голодовки против войны

Как пишет издание „Вот Так“*, за все время существования канала на него подписались пять человек (сейчас, после того как о канале написали СМИ, у самого популярного ролика — 13 тысяч просмотров). Последнее видео „иноагент Малдер“ опубликовал в январе 2024 года. А через полгода после этого, в конце мая, в телеграм-канале „Оперативные сводки“ появился такой пост: „Возбуждением уголовного дела закончилась попытка жителя Биробиджана Павла Кушнира 1984 года рождения реализовать себя в качестве оппозиционного блогера“.

В последнем ролике-манифесте, который по форме напоминает стихотворение без рифмы, автор говорит о „Бучанской резне“, называя ее „позором нашей Родины“. „Фашизм – смерть нашей Родины. Путин – фашист“, – добавляет и призывает сопротивляться режиму и войне. – Свободу всем политическим заключенным! Свободу вообще всем заключенным и вообще — свободу всем!“.

Российские власти в своих роликах „иноагент Малдер“ называет „фашистами“, „мразью в мундирах, костюмах и спортивной форме“, „отчаявшимися шимпанзе“, которые стремятся „превратить людей в насекомых“, „безнаказанно и бесконечно убивать“, „уничтожить красоту человеческого лица, чтобы не было свободного общения — а только лживое по их правилам“.

Поводом для создания канала, судя по всему, стало принятие закона о полном запрете любой „пропаганды“ ЛГБТ („международное общественное движение ЛГБТ“ признано в России экстремистским, хотя такого движения не существует). В первом своем ролике автор за кадром рассуждает о том, как эта норма связана с войной в Украине, и цитирует Библию, споря, что Иисус Христос не имеет к „традиционной нормальной сексуальной ориентации“ никакого отношения. „Христос не с теми кого угнетают, а с угнетенными“, — замечает он.

Худощавый взъерошенный брюнет в черном кардигане, обмотанный елочной гирляндой, записывал ролики на фоне белой стены с портретом американской актрисы Джин Сиберг. Сами видео — довольно низкого качества, как будто их снимали на старый телефон.

Так своих зрителей приветствовал автор YouTube-канала „иноагент Малдер“. Настоящим именем своим подписчикам он не представлялся — предпочитал фамилию вымышленного агента ФБР Фокса Малдера из сериала „Секретные материалы“. В одном из четырех видео на канале он даже снят с нарисованным фломастером удостоверением американского агента.

Павел в многочисленных интервью рассказывал, что музыка была в его жизни всегда. Играть на пианино под руководством родителей (его мать Ирина тоже преподавала в музыкальной школе) он начал в два года.

Отношения сына и отца были очень близкими до самой смерти Михаила Кушнира в 2020 году. На его канале сохранилось видео концерта четырехлетней давности, на котором Павел Кушнир исполняет прелюдии Сергея Рахманинова.

Павел Кушнир родился в Тамбове в семье пианиста и педагога-популяризатора Михаила Кушнира. Отец Павла был большим именем в музыке, вспоминает подруга детства Кушнира-младшего пианистка Ольга Шкрыгунова в разговоре с Би-би-си: „Он создал систему развития абсолютного слуха, Паша в этом смысле был его учеником“.

Подробности того, что именно случилось с Кушниром в СИЗО, до сих пор неясны. Но, как выяснилось после гибели пианиста, Кушнир и раньше объявлял голодовки — этим и другими способами он выражал протест против вторжения в Украину.

После публикации видео о судьбе Кушнира ничего не было известно, пока в августе издание „Вот так“, ссылаясь на главу проекта „Русь сидящая“* Ольгу Романову* и подругу пианиста Ольгу Шкрыгунову, не сообщило: 39-летний Кушнир умер в СИЗО на фоне сухой голодовки. Позже эту информацию „Медиазоне“* подтвердила живущая в Тамбове 79-летняя мать Кушнира, уточнив, что ее сын скончался 28 июля.

К посту прилагался ролик, на котором мужчины в масках ведут Кушнира, того самого „иноагента Малдера“, в микроавтобус. Авторы сообщения уточнили, что на мужчину завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК) — она предусматривает наказание до 7 лет колонии. В посте этого не уточнялось, но Кушнир был в Биробиджане человеком известным — за полтора года до задержания он, пианист, стал солистом местной филармонии.

Канал назвал Кушнира „в прошлом активным участником протестных акций, а в нынешнем — противником СВО“. Паблик утверждал, что в YouTube мужчина „регулярно публиковал материалы, в которых он призывал к насильственному свержению конституционного строя в РФ путем революции“.

По словам Вертман, Кушниру был дорог „имидж диссидента“ — он часто ходил в потрепанном пальто, из которого просто для вида „высовывались поллитра“. Под пальто молодой Кушнир всегда носил черное — судя по интервью и концертным записям, эта привычка сохранилась.

Однокурсница Кушнира Юлия Вертман, подружившаяся с ним на третьем курсе, вспоминает , что пианист часами читал поэта Иосифа Бродского. „Паша мог не спать, не есть и не жить и при этом абсолютно сногсшибательно играть“, — вспоминает она.

Шокированному интервьюеру он описывал такую сцену из жизни во время первого курса: „Настоящее творчество может происходить в комнате общежития. В пять часов утра, в присутствии двух бомжей и с полной комнатой пьяных тел, можно гениально играть прелюдию [композитора Клода] Дебюсси на клавиатуре, политой спиртом и подожженной, и видеть проливающиеся из глаз бомжей слезы“.

В 17 лет Кушнир поступил в Московскую консерваторию и уехал из родного Тамбова. Одним из его учителей был известный пианист Виктор Мержанов. В интервью РИА „Биробиджан“ много лет спустя Кушнир рассказывал об учебе так: „Это был путь общения, наблюдения за гениальными людьми. Вживание в то, как люди решают задачи искусства“.

Примером такого максимализма Шкрыгунова называет концерт, который 17-летний Кушнир исполнил, когда они вместе учились в Тамбовском музыкальном училище. Он целиком сыграл цикл из 24 прелюдий и фуг композитора Дмитрия Шостаковича (это занимает около двух с половиной часов). „В мире можно по пальцам пересчитать людей, которые на это способны“, — объясняет Шкрыгунова.

По словам Шкрыгуновой, которая знала Павла с пяти лет, он с детства „жил и говорил и делал не так, как все привыкли“: „Не шел никогда ни на какие компромиссы. Он всегда что-то такое необычное выкидывал, во всем ему нужно было идти до конца. Это всегда выходило за рамки нормального“.

В интервью биробиджанскому „Авторадио“ он говорил, что еще в подростковом возрасте понял, что „содержание искусства связано с теми ценностями“, которые он для себя избрал и которым собирается „посвятить жизнь“. Главной из этих ценностей он назвал свободу.

Еще с начала 2010-х Кушнир активно интересовался политикой — участвовал в протестах на Болотной площади, выступал против фальсификаций на выборах, пишет издание „Окно“. В последующие годы протестовал против аннексии Крыма и вторжения в Украину. В 2018-м вышел на Пушкинскую площадь с плакатом „Долой войну, свободу России“.

Помимо музыки, Кушнир пробовал себя и в других сферах — в первую очередь, в литературе. Издатель и журналист Дмитрий Волчек в своих соцсетях рассказал , что Кушнир, работая солистом в Курской филармонии, писал ему о желании „попробовать свои силы в художественном переводе с английского языка на русский“. На то письмо Волчек не ответил.

„С миром Москвы, миром успеха его связывало немного. Он делал, что мог. Ему было проще поехать в эти небольшие города и сыграть ту программу, которую он хочет, чем под кого-то подстраиваться“, — объясняет Шкрыгунова.

В итоге после консерватории Кушнир уехал сначала в Екатеринбург, потом семь лет проработал в филармонии в Курске, затем еще три года — в филармонии Кургана и, наконец, в 2022 году переехал в Биробиджан.

Почему после окончания консерватории талантливый пианист не остался в Москве? „Если мы говорим об академической музыке как о бизнесе — ты должен прогибаться, — объясняет подруга Кушнира, пианистка Ольга Шкрыгунова. — Надо идти на компромиссы. Быть милым, открытым, симпатичным и, главное, удобным. Тогда позовут на следующий фестиваль. Москва — это не то место, где можно говорить правду и чего-то добиться, особенно без определенных связей. Это было не про Пашу“.

На сайте студенческой газеты консерватории сохранилось интервью Кушнира 2005 года (тогда он был на третьем курсе, ему недавно исполнилось 21). В нем он описывает „идеального пианиста“: „Спокойный, глубокий, уверенный, отрешенный, страдающий“. Еще Кушнира спрашивают, какое произведение он не сыграл бы ни при каких обстоятельствах. „Гимн России“, — отвечает он.

Шкрыгунова описывает Кушнира как „одиночку“, у которого тем не менее всегда было много друзей: „Для людей, с которыми он столкнулся, он навсегда остался очень ярким и светлым впечатлением в жизни“.

Помимо „Русской нарезки“, Кушнир написал еще один роман — „Ноэль“, посвященный немецкой леворадикальной группировке „Фракция Красной армии“. В интервью РИА „Биробиджан“ сам Кушнир говорил, что книга по форме повторяет форму „Гармонии мира“ Иогана Кеплера — трактат XVII века. По словам пианиста, в тексте используется лексика 67 языков и нарезки из 117 произведений „авторов всех времен и народов“.

В интервью Ирина добавила, что, на ее взгляд, „от Украины огромная опасность была бы для России“, но Павел этого „не понимал“: „Мы со старшим пытались его вразумить, с братом, бывало, чуть до драки не доходило. Но в итоге мы с ним не так много стали общаться. В последние годы он стал отдаляться, как-то стал уходить, потому что наши взгляды не соответствуют его взгляду“.

Как рассказали изданию „Окно“ друзья Кушнира, из-за разных взглядов на действия России в Украине у пианиста испортились отношения с матерью и братом: в отличие от них, он войну не поддерживал. „Я как-то пыталась на Павла воздействовать, но мне это не удалось. Я, конечно, хотела, чтобы он потише себя вел… Я хотела, чтобы он вообще политикой не занимался. Потому что мое мнение, что каждый должен своим делом заниматься“, — сказала журналистам „Окна“ мать Ирина после смерти сына.

В романе есть такие строчки: „Аншлюс… Вторжение… Россия оттяпала Крым и сегодня после „Прелюдов“ [Ференца] Листа Елена со сцены: „в этот исторический день…“ — и точно, в этот **** [ужасный] исторический день трубы пердели воинственнее, тромбоны трубили патриотичнее, валторны, и те лажали во славу Путина, не просто, как всегда, в обычные, не исторические дни, лажали“.

„Значительная часть романа — это его дневник, идущий вспять, как бы убегающий от шокировавших автора событий 2014 года, которые он сравнивает с пришествием гигантской свиньи“, — писал издатель Волчек уже после смерти пианиста.

В 2014 году издательство в Дюссельдорфе опубликовало антивоенный роман-антиутопию Кушнира „Русская нарезка “. Пересказать содержание произведения сложно. Оно состоит из нескольких частей: дневников Кушнира, коллажа из 14 романов о Второй мировой войне, пересказа „Фауста“ от лица одной из его героинь, Маргариты.

Шутки про призыв в армию и отправку в тюрьму повторяются во многих интервью Кушнира того времени. Этот фатализм мог удивить слушателей биробиджанских СМИ, но не друзей пианиста, которые знали, что тот активно протестует против войны в Украине.

В интервью РИА „Биробиджан“ он назвал этот срок — 12 лет — „самоисполняющимся пророчеством“. „Верите в такие?“ — уточнил журналист. „Если честно — нет, но, надеюсь, в этом случае один раз сработает“, — ответил Кушнир. За годы, которые он планировал прожить в Биробиджане, пианист хотел подготовить 50 концертных программ.

Один из этих сюжетов торжественно озаглавлен так: „Выпускник Московской консерватории решил остаться в ЕАО надолго“. Кушнир там говорит: „У меня было ещё одно прослушивание, я его отменил — решил рискнуть остаться и лет 12 поработать здесь. Если меня не посадят в тюрьму, не призовут в армию и не уволят, то, я надеюсь, ближайшие 12 лет я с вами“.

В Биробиджане пианиста, выпускника Московской консерватории, встретили с помпой. Местные СМИ регулярно освещали концерты и лектории с его участием. Сюжеты с участием пианиста много раз появлялись в эфире местного подразделения государственной ВГТРК — канала „Бира“.

По словам близких друзей, Павел хотел уехать „подальше от столиц“, поэтому выбрал Биробиджан в надежде, что его, например, не заставят исполнять концерты в честь 9 мая на фоне продолжающейся войны, пишет „Окно“.

Приглашение на должность солиста Биробиджанской филармонии стало для Кушнира важным событием — настолько, что он даже запомнил дату и час, когда ему позвонил глава филармонии: 10 утра 27 июня 2022 года. К тому моменту он уже четыре месяца был без работы, деньги заканчивались. „Благодаря этому я остался в профессии“, — признавался он в интервью.

Как признавался Кушнир биробиджанскому „Авторадио“, единственным видом искусства, за которое ему платили деньги, оставалась музыка. В 2022 году он потерял работу в филармонии в Кургане. Шкрыгунова не знает, в чем именно была причина увольнения, но допускает, что пианисту было „достаточно тяжело“ существовать в любых госструктурах: „Этот винтик не подходил никакой машине, и так было всегда, с самого его детства“.

„Это был его одиночный пикет — акция человека, который не знал, что еще он может сделать. В одном из писем он мне писал: „Что мы можем сделать? Мы можем победить самих себя“. В этом был смысл“, — объясняет пианистка.

Распространение листовок было не единственной формой протеста Кушнира. Еще на свободе он начал устраивать голодовки. Первую, 20-дневную, провел весной 2023 года. О ней он рассказал сразу многим друзьям, в том числе Шкрыгуновой.

По словам Шкрыгуновой, Кушнир был адекватным человеком и понимал, что подвергает себя опасности. После начала войны пианистка пыталась уговорить Павла уехать из России — для начала хотя бы на концерт в Берлин, где она живет. Но организовать поездку так и не вышло.

В другом письме Кушнир рассказывал, что в темное время суток расклеивает по Биробиджану плакаты размером А4 с надписью FUCK THE DRAFT („долой мобилизацию“) и пацифистскими символами. В еще одном — как ночью клеил в центре города ватман, разрезанный на куски, с надписью „ПУТИН-ФАШИСТ“ и антивоенным текстом.

В этих же листовках были такие строчки: „Безразлично? или нет? если нет — сопротивляйся!“ Кушнир призывал протестовать и бороться за прекращение огня в Украине лозунгами „долой войну!“

„Сегодня утром распространял листовки с таким текстом: „ДНЕПР — 45 жизней — 45 красивых и сильных людей — одной нашей ракетой — Российской — страны Юрия Гагарина и Андрея Рублёва; мы теперь фашисты; или ещё нет?““, — писал Кушнир друзьям. Речь идет о событиях января 2023 года: тогда во время российского обстрела Днепра один из снарядов разрушил многоэтажку.

Выступая с концертами, в свободное время Павел Кушнир распространял в Биробиджане листовки и плакаты в знак протеста против войны. Делать это он начал с самого начала вторжения России в Украину. Об этом он рассказывал друзьям — у Ольги Шкрыгуной сохранились сообщения, которые Павел прислал ей по электронной почте.

Какой силовой орган составил протокол на музыканта, который к тому времени уже, вероятно, находился в СИЗО по своему уголовному делу, на сайте суда не указано. Еще через месяц, 19 июля, суд Биробиджана оштрафовал Кушнира (на какую сумму, неизвестно). Участвовал ли он в заседании, тоже неясно. Копия решения суда, направленная ему в тот же день, 30 июля, „вернулась с отметкой о невозможности вручения“. К тому времени Кушнир уже умер в СИЗО.

Но Кушниру вменяли другую часть этой же статьи — ту, которая карает за распространение „информации о явном неуважении к обществу и государству“. Наказание по ней предполагает только штраф, но не административный арест.

О том, что происходило с пианистом в СИЗО, достоверно неизвестно. В базе Биробиджанского горсуда нет данных о его уголовном деле. 20 июня в этот суд поступил протокол о привлечении Кушнира к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Эту статью, как неоднократно писала Би-би-си, силовики часто используют для „административных каруселей“ — людей сначала удерживают под административным арестом за якобы „нецензурную брань“, а за это время возбуждают уголовные дела и отправляют в СИЗО.

В середине апреля на сайте Биробиджанской филармонии вышла последняя новость , где упоминается Кушнир: она посвящена лекторию об истории русской музыки, который помог провести пианист (коллеги Кушнира по филармонии на сообщения Би-би-си не ответили). В конце мая в соцсетях появился ролик с его задержанием. Его друзья узнали о преследовании музыканта уже после его смерти.

„Реагировал он в своей манере — „Будь что будет, я ради этого все и делаю“. Он был готов, что его задержат“, — говорит Шкрыгунова. Это был их последний разговор.

„Я в шутку ответила: „Если помрешь, я обязательно издам““, — вспоминает пианистка (свое обещание она намерена выполнить). В конце марта они созвонились. Кушнир сказал, что „чувствует себя хорошо“ и „вышел из голодовки“, но „чувствует, что за ним следят, и видит одного и того же человека“.

Вторую, уже трехмесячную голодовку Кушнир устроил еще через несколько месяцев. О ней Ольга Шкрыгунова узнала из рукописного письма пианиста, которое пришло из Биробиджана в Берлин в марте 2024 года. К нему же была приложена рукопись романа „Ноэль“.

Изданию „Медиазона“ удалось поговорить с человеком, видевшим Кушнира незадолго до смерти. Он сообщил, что голодать пианист начал с первого дня ареста. Кушнир „был как скелет“, сказал собеседник „Медиазоны“, и к середине июля едва мог ходить и был „вообще никакой“. К тому моменту пианист был уже на „сухой голодовке“ — то есть отказывался не только от твердой пищи, но и от жидкостей — и только иногда смачивал водой рот, чтобы иметь возможность говорить.

„Говорят, что были капельницы, и они его как-то пытались поддерживать, но, видимо, этого оказалось недостаточно“, — сказала „Медиазоне“ мать Кушнира (ей об этом рассказал следователь ФСБ — дела по „террористическим“ статьям ведет эта спецслужба).

Как стало известно изданию, официально в качестве причины смерти пианиста названа „дилатационная кардиомиопатия, застойная сердечная недостаточность“. Мать пианиста в интервью „Окну“ сказала, что запрашивать независимую экспертизу семья не будет.

Публично о гибели Кушнира стало известно случайно. Его семья до последнего не хотела рассказывать о случившемся, но подробности выяснила его подруга. Она передала их пианистке Ольге Шкрыгуновой. Та, в свою очередь, сообщила о произошедшем основательнице „Руси сидящей“ Ольге Романовой, которая рассказала о случившемся в СМИ.

Би-би-си обратилась с вопросами в ФСБ России и Биробиджанский суд. Начальник регионального управления ФСИН Василий Михайленко сказал корреспонденту „Медиазоны“, что ему ничего неизвестно о Павле Кушнире: „Я такого не знаю. Их много, каждого знать — не входит в мои обязанности“.

Сейчас друзья Кушнира занимаются организацией перевозки праха пианиста домой в Тамбов.

В интервью изданию „Окно“ мать Кушнира сказала, что, на ее взгляд, Павел „поверхностно“ разбирался в политике: „Поэтому мне очень жалко, что он отдал свою жизнь, получается, ни за что“.

Совсем другое мнение — у друзей Павла. „Он понимал, что, высказывая сейчас бескомпромиссное мнение вокруг войны, Путина и фашизма, он подвергает себя опасности. Но он не мог уже свернуть с этого пути, — говорит Би-би-си Ольга Шкрыгунова. — Он писал мне: „Как жаль, что я все-таки не уехал и не спас свои творчество и свободу“. Он осознавал, что мог быть другой путь. Но когда он это понял, не было возврата. И он понял, что пойдет до конца, чтобы это все не было напрасным“.