Вратарь сборной Эстонии близок к тому, чтобы сменить Англию на Испанию
Основной вратарь сборной Эстонии по Карл Якоб Хейн близок к подписанию контракта с испанским клубом „Вальядолид“.
Хейн подписал новый контракт с лондонским „Арсеналом“ в июне, ранее продолжение его карьеры связывали с „Чарльтон Атлетик“ и „Барнсли“, выступающими в третьем по силе дивизионе Англии. Теперь же появилась информация о том, что эстонский вратарь отправляется в Испанию, в „Вальядолид“.
Сообщается, что Хейн подпишет с испанским клубом однолетнее соглашение на условиях аренды. Об этом в социальной сети X сообщил Фабрицио Романо, ведущий мировой трансферный эксперт.
В прошлом сезоне „Вальядолид“ занял второе место во втором испанском дивизионе, обеспечив себе место в Ла Лиге. „Вальядолид“ принадлежит бывшему форварду „Реала“ и сборной Бразилии Роналдо.
Первая игра „Вальядолида“ в новом сезоне состоится 19 августа, когда на своем поле он примет „Эспаньол“.
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