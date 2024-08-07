Футбол
07.08.2024, 12:02

Вратарь сборной Эстонии близок к тому, чтобы сменить Англию на Испанию

 
Карл Якоб Хейн
Карл Якоб Хейн
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Основной вратарь сборной Эстонии по Карл Якоб Хейн близок к подписанию контракта с испанским клубом „Вальядолид“.

Хейн подписал новый контракт с лондонским „Арсеналом“ в июне, ранее продолжение его карьеры связывали с „Чарльтон Атлетик“ и „Барнсли“, выступающими в третьем по силе дивизионе Англии. Теперь же появилась информация о том, что эстонский вратарь отправляется в Испанию, в „Вальядолид“.

Сообщается, что Хейн подпишет с испанским клубом однолетнее соглашение на условиях аренды. Об этом в социальной сети X сообщил Фабрицио Романо, ведущий мировой трансферный эксперт.

В прошлом сезоне „Вальядолид“ занял второе место во втором испанском дивизионе, обеспечив себе место в Ла Лиге. „Вальядолид“ принадлежит бывшему форварду „Реала“ и сборной Бразилии Роналдо.

Первая игра „Вальядолида“ в новом сезоне состоится 19 августа, когда на своем поле он примет „Эспаньол“.

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