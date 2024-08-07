ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (896-й день) | В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с боями на границе

„Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено“, — заявил Валерий Герасимов на вечернем совещании, в котором участвовали президент РФ Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Минздрав пишет, что пострадал 31 человек, в том числе шесть детей.

Министерство здравоохранения России опубликовало данные о пострадавших, как оно выражается, „в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области“.

Президент РФ Владимир Путин назвал прорыв ВСУ в Курской области „масштабной провокацией“. „Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию: ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи“, — заявил Путин на совещании с членами правительства. Путин призвал власти регионов РФ оказывать помощь Курской области.

Украинским войскам, вторгшимся 6 августа в Суджанский район Курской области, удалось закрепиться в приграничной зоне , утверждает провоенный телеграм-канал „Рыбарь“, близкий к Минобороны РФ. По его данным, подразделения ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Кроме того, украинские и российские войска ведут бои в Гончаровке и Олешне. В общей сложности на территорию Курской области вторглись до 400 военных ВСУ, еще до двух тысяч военных сосредоточены вдоль границы, пишет „Рыбарь“. По данным каналов „Архангел спецназа“ и „Два майора“, ВСУ продолжают продвижение к Судже, город фактически эвакуирован.

Дроны были сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Российские войска в ночь на 7 августа атаковали Украину 30 беспилотниками типа „шахед“. Все их удалось сбить, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Воздушные силы ВСУ: в ночь на среду Украина была атакована 30 дронами, все их удалось сбить

Зеленский в вечернем видеообращении промолчал о боях в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в среду ничего не сказал о столь значительном событии, как бои, которые ВСУ ведут в Курской области, а лишь заявил о необходимость продолжать оказывать давление на Россию.

В начале короткого обращения-отчета за день Зеленский без явного конкретного повода поблагодарил всех украинских солдат за храбрость и стойкость в обороне.

В части Сумской области объявлена обязательная эвакуация населения

В 23 населенных пунктах пяти громад Сумской области введена обязательная эвакуация населения, сообщил в эфире украинского национального телемарафона глава областной военной администрации Владимир Артюх.

Он не стал перечислять эти населенные пункты и административные единицы; в аккаунтах администрации перечень также отсутствует. Артюх сказал, что эвакуация затронет около 6 тысяч человек.

Нигер вслед за Мали разорвал дипломатические отношения с Украиной — из-за боя, в котором погибли „вагнеровцы“

Как пишет Reuters, военная хунта, которая правит в Нигере, заявила, что разрывает дипотношения с Киевом в знак солидарности с властями Мали, которые сделали то же самое несколько дней назад.

В Мали свое решение объяснили тем, что украинское правительство якобы поддерживает повстанцев-туарегов, напавших на малийские вооруженные силы.

Настоятель находящегося в России Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря рассказал, что во время эвакуации обители погиб один человек. „Монастырь разбит. Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские. Пытаемся эвакуироваться“, — сообщил он.

Опрошенные The New York Times военные аналитики считают, что украинское наступление в Курской области „не имеет никакого смысла“.

Издание приводит мнение военных аналитиков, согласно которому атака может быть попыткой отвлечь российские части от линии фронта, тем самым ослабив давление на украинские войска. Однако эксперты также указывают, что российская армия располагает достаточными резервами войск для участия в боях и что атака рискует еще больше растянуть и без того меньшие по численности войска Украины.

Зеленский продлил еще на 3 месяца действие военного положения и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного положения и мобилизации еще на три месяца - с 12 августа до середины ноября 2024 года.

Новый закон о мобилизации в Украине, формально ужесточающий правила воинского учета, вступил в силу 18 мая.

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