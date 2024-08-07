Новости Эстонии
07.08.2024, 12:54

ПРОГНОЗ | В ближайшие дни погода останется по-летнему теплой, но продлится это недолго

 
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

От дождя никуда не деться, и даже сегодня вероятность ливней на материке превышает 75%.

В среду (7.08) на нашу погоду будет влиять дальняя западная окраина области низкого давления. Над Балтийским морем разовьется зона высокого давления, которая немного задержит развитие дождевых облаков, но во второй половине дня поднимется влага от земли и образует кучевые облака. На материке могут пройти ливни (вероятность дождя 25-50, внутри страны более 75 %), в Юго-Восточной Эстонии возможна гроза. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 10..14, на побережье до 17.00, днем ​​19..23°С.

В четверг (8.08) над странами Балтии слабая зона высокого давления, но полностью удержать погоду без осадков она не сможет. Если ночь пройдет без значительного дождя, но с туманом, то в течение дня образуются скопления облаков, некоторые из которых обрушатся ливнями (вероятность дождя 25%, местами в Северной Эстонии 50%). Ветер по-прежнему слабый, переменных направлений. Ночью 9..14 градусов тепла, на побережье до 18°С, днем ​​20..24°С.

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