ПРОГНОЗ | В ближайшие дни погода останется по-летнему теплой, но продлится это недолго

В среду (7.08) на нашу погоду будет влиять дальняя западная окраина области низкого давления. Над Балтийским морем разовьется зона высокого давления, которая немного задержит развитие дождевых облаков, но во второй половине дня поднимется влага от земли и образует кучевые облака. На материке могут пройти ливни (вероятность дождя 25-50, внутри страны более 75 %), в Юго-Восточной Эстонии возможна гроза. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 10..14, на побережье до 17.00, днем ​​19..23°С.