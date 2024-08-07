Блинкен призвал Иран и Израиль избегать эскалации, а нового лидера ХАМАС — обеспечить перемирие в Газе

„Дальнейшие нападения только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и никто не может полностью контролировать, — добавил он. — Необходимо, чтобы все в регионе оценили ситуацию, осознали риск просчета и приняли решения, которые снимут напряженность, а не усилят ее“.

Иран винит Израиль в убийстве лидера группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе и пообещал „неотвратимое возмездие“. Во вторник лидер ливанской „Хезболлы“ Хасан Насралла также пообещал отомстить за смерть Хании и убийство своего военного командира Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту.

Выступая через неделю после убийства Шукра, Насралла сказал, что ответные меры будут „мощными и эффективными“. По его словам, группировка может действовать самостоятельно или в координации с другими силами в регионе.

Во вторник также стало известно, что на место Хании назначен Яхья Синвар, ранее возглавлявший политбюро ХАМАС в Газе.

Блинкен сказал журналистам, что Синвар способен обеспечить достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

По его словам, переговоры о перемирии и освобождении израильских заложников продолжаются, несмотря на убийство Хании, и достигли финальной стадии.

„Он был и остается главным человеком [в ХАМАС], который принимает решения, когда речь идет о заключении перемирия. И поэтому я думаю, что [...] именно он должен решить, стоит ли продвигаться вперед в вопросе прекращения огня, которое, очевидно, поможет многим палестинцам“, — сказал Блинкен журналистам.

Как писало в понедельник издание Times of Israel со ссылкой на источники, переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников приостановлены и должны были возобновиться только после того, как Иран определится с ответом на убийство Хании, а ХАМАС — с новым лидером.