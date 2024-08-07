Исторический рекорд! Кубинский борец взял пятое подряд личное олимпийское золото
На парижской Олимпиаде в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг кубинец Михаин Лопес Нуньес победил чилийца Ясмани Акосту (6:0) и стал пятикратным олимпийским чемпионом.
41-летний Михаин Лопес – первый в истории спортсмен, выигравший пять личных золотых медалей на пяти подряд летних Олимпиадах.
Ранее кубинский борец побеждал в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020. Последний, кому проигрывал Лопес на Играх, – российский борец Хасан Бароев в Афинах-2004.
Сразу после победы в финальной схватке Михаин сел на колени на ковре, снял борцовки и оставил их в центре. Это символический жест, которым традиционно дают понять, что это был последний поединок в карьере. Великий кубинец ушел непобедимым!
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