07.08.2024, 07:19
Помните маму четверняшек из Ласнамяэ? Теперь она боится лишиться детских пособий(2)
Эксклюзив Delfi
ФОТО: Delfi Meedia
Новая коалиция к осени проанализирует и пересмотрит возможность выплаты некоторых пособий - в том числе и детских. RusDelfi сходил в гости к семье, в которой растет пятеро несовершеннолетних детей, четверо из которых родились прошлым летом.
Захожу в подъезд обычной девятиэтажки в Ласнамяэ, поднимаюсь на седьмой этаж. Там меня уже встречают родители четверняшек - Ирина и Григорий. Сегодня у них - важный день, годовщина свадьбы. Ровно четыре года назад они стали семьей. Тогда они даже не догадывались, что совсем скоро их жизнь настолько круто поменяется.
Чтобы помочь семье четверняшек, можно сделать перевод на счет: IRINA PEDAK-GURALNIK NELIKUD EE212200221083043119
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