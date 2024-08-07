Помните маму четверняшек из Ласнамяэ? Теперь она боится лишиться детских пособий

Захожу в подъезд обычной девятиэтажки в Ласнамяэ, поднимаюсь на седьмой этаж. Там меня уже встречают родители четверняшек - Ирина и Григорий. Сегодня у них - важный день, годовщина свадьбы. Ровно четыре года назад они стали семьей. Тогда они даже не догадывались, что совсем скоро их жизнь настолько круто поменяется.

„Когда мне сказали: у вас три сердца бьется внутри, я, конечно, была шокирована новостью. Но внутри переполняла радость! Но когда я пошла к врачу, и мне сказали: „Знаете, а там еще один“, я была еще в большем шоке. Я пришла домой, сказала новость - Гриша как сидел на диване, так и остался. Сказал - ничего, где три, там и четыре“ - рассказывает Ирина. До беременности женщина работала в госструктуре. У нее - шикарный эстонский, хорошая зарплата, двое почти взрослых детей - одной 22, а второму 15. Своя трехкомнатная квартира - хоть и в кредит. Григорий также работает, от предыдущего брака у него остался ребенок, которому исправно платит алименты. Поженились Ирина и Григорий летом 2020 года и до осени 2022 жили как среднестатистическая семья. Но потом случилась беременность, причем необычная.