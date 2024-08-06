ВИДЕО | Вратарь забил победный гол от своих ворот

Он отличился прямым ударом от своих ворот на 67-й минуте матча при счете 1:1. Встреча в Абовяне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

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