06.08.2024, 21:35
ВИДЕО | Вратарь забил победный гол от своих ворот
ФОТО: | Delfi Meedia
Голкипер армянского клуба „Ноа“ Огнен Чанчаревич поразил ворота греческого АЕКа в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций.
Он отличился прямым ударом от своих ворот на 67-й минуте матча при счете 1:1. Встреча в Абовяне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
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