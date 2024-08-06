ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (895-й день) | СМИ и волонтеры: в ходе полномасштабной войны погиб 61 831 российский военный
Подводим итоги очередного дня войны.
Власти Курской области заявили, что ВСУ 6 августа пытались прорваться на территорию региона. Такая информация поступает из Суджанского и Кореневского районов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, „бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы“. В Генштабе ВСУ, как и в Главном управлении разведки Минобороны Украины, это не комментировали.
Телеграм-канал Mash, близкий к силовым структурам, заявил, что ночью украинская диверсионная группа в составе около 100 человек на тяжелой технике при поддержке артиллерии и беспилотников попыталась зайти на территорию РФ в Суджанском районе Курской области. По данным Mash, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. Утверждается, что бои продолжаются, украинские военные разделились на малые группы и рассредоточились „в посадках Шосткинского района Сумской области“. Региональные власти, ФСБ и Минобороны РФ это не подтверждали.
Z-паблик „Два майора“ утверждает, что украинские военные — пехота и бронетехника — продолжают двигаться в направлении Куриловки и Гончаровки возле Суджи Курской области, российские военные уничтожили два украинских танка. Другой Z-канал, „Zаписки Vетерана“, утверждает, что ВСУ также предприняли попытку прорыва в Белгородской области. Независимых подтверждений этой информации нет.
Российская армия, как заявили „военкоры“, обстреливает Сумскую область Украины, которая граничит с Курской областью. Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко призвал местных жителей „в эти дни не пренебрегать сигналами воздушных тревог, реагировать и находиться в безопасных местах“.
61 831 российский военный погиб в ходе полномасштабной войны, следует из расчетов „Медиазоны“, „Русской службы Би-би-си“ и команды волонтеров по состоянию на 2 августа. „Число некрологов растет так быстро, что „Медиазона“ не успевает их считать“, — заявили журналисты.
ФСБ России заявила, что Вооруженные силы Украины утром 6 августа совершили „вооруженную провокацию“ на участке государственной границы РФ, в том числе обстреляв приграничные населенные пункты Курской области. Пограничники ФСБ вместе с подразделениями ВС РФ приняли „меры по отражению вооруженной агрессии“, говорится в пресс-релизе спецслужбы.
Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил днем 6 августа, что в результате „массированного обстрела со стороны Украины“ погибла мирная жительница Суджи и ранены 13 человек, в том числе восемь человек в Судже. Все пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, по словам главы Курской области, украинские беспилотники атаковали два автомобиля в районе сел Нехаевка Рыльского района и Комаровка Кореневского района, оба водителя погибли.
В марте 2024 года в списках российских военнопленных, предназначенных для обмена, оказались имена 64 человек, которых Минобороны России до этого объявило погибшими или пропавшими без вести, выяснили „Важные истории“. Многих из них, как пишет издание, родственники уже успели „похоронить“: Минобороны присылает родственникам закрытые цинковые гробы, которые не рекомендует вскрывать, а экспертизу ДНК не предоставляет.
Количество жертв украинских атак в Курской области в течение дня выросло до трех человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Пострадали 18 человек.
В Харькове в результате российской атаки погиб один человек, 12 получили ранения, сообщил Владимир Зеленский.
В Перми с ноября 2023 года в СИЗО по обвинению в „госизмене“ находится фотограф Григорий Скворцов. До сих пор фабула его дела не была известна. Сегодня выяснилось, что фотографу вменяют передачу американскому журналисту книги „Советские „Секретные бункеры““. Эта книга — общедоступная, она была основана на рассекреченных советских документах.
Министерство обороны РФ утверждает, что украинский отряд отступил на свою территорию. По данным ведомства, часть военных „попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории“, но была заблокирована и понесла „значительные потери“. Ранее Минобороны заявляло, что для отражения атаки на границу были стянуты дополнительные резервы.
Во время боя несколько российских военных попали в плен, утверждают украинские телеграм-каналы. Они опубликовали видео с допросами трех человек, которые представляются российскими военными: двое из них срочники, российские независимые журналисты подтвердили их личности.
В ходе боя сбит российский вертолет Ка-52, пилот погиб, пишут провоенные российские паблики. Официально эта информация не подтверждена.
В Киеве до сих пор никак не комментировали ситуацию на границе.
Источник: Meduza
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