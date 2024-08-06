ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (895-й день) | СМИ и волонтеры: в ходе полномасштабной войны погиб 61 831 российский военный

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил днем 6 августа, что в результате „массированного обстрела со стороны Украины“ погибла мирная жительница Суджи и ранены 13 человек, в том числе восемь человек в Судже. Все пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, по словам главы Курской области, украинские беспилотники атаковали два автомобиля в районе сел Нехаевка Рыльского района и Комаровка Кореневского района, оба водителя погибли.

В марте 2024 года в списках российских военнопленных, предназначенных для обмена, оказались имена 64 человек, которых Минобороны России до этого объявило погибшими или пропавшими без вести, выяснили „Важные истории“. Многих из них, как пишет издание, родственники уже успели „похоронить“: Минобороны присылает родственникам закрытые цинковые гробы, которые не рекомендует вскрывать, а экспертизу ДНК не предоставляет.

Количество жертв украинских атак в Курской области в течение дня выросло до трех человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Пострадали 18 человек.

В Харькове в результате российской атаки погиб один человек, 12 получили ранения, сообщил Владимир Зеленский.

В Перми с ноября 2023 года в СИЗО по обвинению в „госизмене“ находится фотограф Григорий Скворцов. До сих пор фабула его дела не была известна. Сегодня выяснилось, что фотографу вменяют передачу американскому журналисту книги „Советские „Секретные бункеры““. Эта книга — общедоступная, она была основана на рассекреченных советских документах.

Министерство обороны РФ утверждает, что украинский отряд отступил на свою территорию. По данным ведомства, часть военных „попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории“, но была заблокирована и понесла „значительные потери“. Ранее Минобороны заявляло, что для отражения атаки на границу были стянуты дополнительные резервы.