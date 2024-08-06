Лошадь сбросила рекордсмена мира по конкуру в финальном турнире Олимпиады

Около 16 тыс. человек собрались 6 августа в парке Версальского дворца на последние соревнования по конному спорту. После идеального старта Экерманна сбросило с лошади в середине забега. По словам эксперта Петронеллы Андерссон, скакун резко остановился без видимой причины, из-за чего спортсмен потерял равновесие и упал, пишет РБК.

После провального выступления на Олимпиаде 6 августа Экерманн заявил, что ему стыдно и он „просто хочет вернуться домой к сыну и семье“. „Позорно плохо, оправданий нет“, — передает Expressen слова Хенрика фон Экерманна. Также швед заявил, что это был его последний крупный чемпионат вместе с Королем Эдвардом.

Шведская королевская чета присутствовала в Версале и стала свидетелем падения наездника. Король Карл XVI Густав поддержал спортсмена и провел параллель с ситуацией, которая произошла с его отцом на Олимпийских играх 1936 года в Берлине: „Это как когда мой отец участвовал в Олимпиаде по конкуру в 1936 году, и его лошадь отказалась. В тот раз тоже все пошло не очень хорошо, но прошло уже много времени“.

Золото в финале по конкуру завоевал немецкий наездник Кристиан Кукук. На втором месте расположился Стив Герда из Швейцарии, а бронзу завоевал Майкел ван дер Флейтен, выступавший за Нидерланды.

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