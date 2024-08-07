ОНЛАЙН-БЛОГ | RusDelfi в Берлине: как оппозиционер Илья Яшин будет свергать Путина и почему на мероприятии разрешены российские флаги?

Политик Илья Яшин вышел на свободу первого августа 2024 года. В российской тюрьме он отбыл два года по делу о „дискредитации армии РФ“. Должен был отсидеть максимальный срок - 8 лет. То есть еще как минимум 6 лет он провел бы за решеткой, если бы его не обменяли. Вместе с Яшиным вышло еще 15 человек: журналисты, активисты и оппозиционеры, граждане США, Германии и России.

На первой-пресс конференции Илья Яшин заверил, что не хотел покидать Россию. „Я осознанно боролся за право оставаться в России. Я рассматриваю произошедшее не как обмен, а как незаконное выдворение из страны против моей воли. Первым моим желанием было взять билет обратно, но мне дали понять, что это исключит дальнейшие обмены“, - сказал он на второй день на воле. Теперь он ближайшее время проведет в Германии.

На следующий день Яшин анонсировал „встречу с друзьями“ в Берлине 7 августа. Вход бесплатный, нужно лишь заполнить гугл-форму и зарегистрироваться. За четыре дня до мероприятия стало понятно - желающих слишком много, нужно искать место побольше. „Мы думали арендовать помещение на 100-150 человек. Но за два дня зарегистрировалось больше 2000 человек. Пришлось искать другое место“, - сказал Яшин.

О месте проведения с политиком сообщили почти за 24 часа до начала встречи. В итоге выбрали парк Мауэрпарк. Символично, что по территории парка проходила Берлинская стена, разделяющая Запад и СССР. Учитывая количество желающих увидеть Яшина и задать ему вопрос - на месте будет как минимум 3-4 тысячи человек. Среди них корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный и фотограф Delfi Андрес Путтинг.

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