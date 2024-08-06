ФОТО | Госпрокуратура обвиняет жительницу Таллинна в государственной измене. Что именно она делала?

Светлана Бурцева из Таллинна находится под стражей с начала марта в связи с ее сотрудничеством с российскими государственными СМИ. Госпрокуратура предъявила Бурцевой обвинение в нарушении международных санкций и государственной измене.

Адвокат Бурцевой Свен Силлар подал ходатайство о возвращении обвинительного заключения в прокуратуру, поскольку, по его мнению, в нем есть недочеты. Во вторник на предварительном слушании в Харьюском уездном суде был установлен график слушаний и обсуждены поданные заявления.

„Из обвинительного заключения суд может сделать вывод, что некоторые документальные доказательства составляют менее 10 страниц, некоторые значительно длиннее. Видео тоже имеется?“ - спросила судья Леа Пяхкель.

„Нет, но у нас тут целая книга“, - ответила гособвинитель Энели Лауритс.

В чем именно обвиняют Бурцеву?

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