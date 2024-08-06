ФОТО | Госпрокуратура обвиняет жительницу Таллинна в государственной измене. Что именно она делала?
Во вторник в Харьюском уездном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу Светланы Бурцевой, которую Государственная прокуратура обвиняет в нарушении международных санкций и государственной измене.
Светлана Бурцева из Таллинна находится под стражей с начала марта в связи с ее сотрудничеством с российскими государственными СМИ. Госпрокуратура предъявила Бурцевой обвинение в нарушении международных санкций и государственной измене.
Адвокат Бурцевой Свен Силлар подал ходатайство о возвращении обвинительного заключения в прокуратуру, поскольку, по его мнению, в нем есть недочеты. Во вторник на предварительном слушании в Харьюском уездном суде был установлен график слушаний и обсуждены поданные заявления.
„Из обвинительного заключения суд может сделать вывод, что некоторые документальные доказательства составляют менее 10 страниц, некоторые значительно длиннее. Видео тоже имеется?“ - спросила судья Леа Пяхкель.
„Нет, но у нас тут целая книга“, - ответила гособвинитель Энели Лауритс.