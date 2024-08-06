Олимпиадa
06.08.2024, 18:28

Прыгун с шестом разогнался до 38,2 км/ч на Олимпиаде. На Евро-2024 быстрейшим был Мбаппе – 36,5 км/ч

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Арман Дюплантис
Арман Дюплантис
ФОТО: BEN STANSALL | Scanpix

Прыгун с шестом Дюплантис разогнался до 38,2 км/ч во время попытки на Олимпиаде, пишет Sports.ru.

Об этом пишет World Athletics. Накануне шведский спортсмен выиграл золото Парижа-2024, установив новый мировой рекорд – 6,25 метра.

Для сравнения, на чемпионате Европы-2024 по футболу быстрейшим был француз Килиан Мбаппе, развивший скорость 36,5 км/ч.

Также отмечается, что в рекордном прыжке запас Дюплантиса в высшей точке составил 47 сантиметров – потенциальный результат на 6,72 метра.

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