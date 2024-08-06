Сколько получит Снуп Догг за работу на Олимпиаде-2024?(2)
Знаменитый американский рэпер Снуп Догг зарабатывает на Олимпийских играх-2024 в Париже более 500 тысяч долларов в день, передает Sports.kz со ссылкой на Sport-express.ru.
Об этом сообщил предприниматель Генри Макнамара в социальных сетях.
„Ужиная вместе с руководителем NBC, услышал от него новость, что Снуп Доггу платят 500 тысяч долларов в день плюс расходы за то, что он рекламирует Олимпиаду. От Gin and Juice до нескольких миллионов за то, чтобы быть знаменитостью на Олимпиаде. Что за мир“, — написал Макнамара.
Исходя из этой информации, Снуп Догг должен заработать более 8,5 миллиона долларов (7,8 миллиона евро) за две недели Олимпийских игр.
В день открытия Олимпиады Догг был участником эстафеты олимпийского огня в пригороде Парижа.
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