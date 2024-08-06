Новости Эстонии
06.08.2024, 16:16

ПРОГНОЗ | Надвигается буря? В конце недели погода изменится

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Если данные верны, в выходные и на новой неделе ожидаются сильный ветер и дождь
Если данные верны, в выходные и на новой неделе ожидаются сильный ветер и дождь
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По данным Агентства окружающей среды, на основании сегодняшних данных можно сказать, что над Датскими проливами в пятницу разовьется новый активный вихрь, который принесет с собой штормовые ветры и сильные ливни.

В среду (7.08) зона высокого давления над странами Балтии усилится, на континенте из кучевых облаков еще могут пролиться ливни, особенно во второй половине дня (вероятность дождя 25-50%, на материке более 75%), возможна гроза. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 10-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем ​​19-23 градуса.

В четверг (8.08) зона высокого давления начнет медленно отступать, но область низкого давления все равно останется далеко от нас. Ночью вероятность дождя незначительна, ливни ожидаются лишь местами. Ветер повернет на восток и усилится. Температура воздуха ночью 9-13 градусов, на побережье до 17 градусов, днем ​​20-24 градуса.

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