ПРОГНОЗ | Надвигается буря? В конце недели погода изменится

В среду (7.08) зона высокого давления над странами Балтии усилится, на континенте из кучевых облаков еще могут пролиться ливни, особенно во второй половине дня (вероятность дождя 25-50%, на материке более 75%), возможна гроза. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 10-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем ​​19-23 градуса.