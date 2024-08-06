06.08.2024, 16:16
ПРОГНОЗ | Надвигается буря? В конце недели погода изменится(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Агентства окружающей среды, на основании сегодняшних данных можно сказать, что над Датскими проливами в пятницу разовьется новый активный вихрь, который принесет с собой штормовые ветры и сильные ливни.
В среду (7.08) зона высокого давления над странами Балтии усилится, на континенте из кучевых облаков еще могут пролиться ливни, особенно во второй половине дня (вероятность дождя 25-50%, на материке более 75%), возможна гроза. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 10-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем 19-23 градуса.
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