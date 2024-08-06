Тренера из США отстранили от Олимпиады после обвинений в домогательствах

54-летний Рана Рейдер тренирует итальянца, двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы по прыжкам в длину Ламонта Марселя Джейкобса, а также канадского бегуна — олимпийского чемпиона на дистанции 200 м Андре де Грасса. Когда стало известно, что Рейдер аккредитован на Игры Канадским национальным олимпийским комитетом, три женщины обратились в суд в США с обвинениями.

Ранее в The Times написали, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) поставила под сомнение решение Канады аккредитовать Рейдера в Париже как тренера, ведь он „совсем недавно отбыл назначенный Центром безопасного спорта США 12-месячный испытательный срок после признания в „дисбалансе сил в интимных отношениях с одной из своих подопечных“. Ранее в ассоциации отказались аккредитовать Рейдера на два чемпионата мира.

Исходя из судебных документов, имеющихся у The Times, одна из женщин, обратившихся в окружной суд округа Броуард во Флориде, обвинила Рейдера в сексуальном и эмоциональном насилии и домогательствах. Еще одна спортсменка сообщила о сексуальных и словесных домогательствах со стороны тренера. История и личность третьей участницы разбирательств не разглашались.

Рейдера подозревали в сексуальных домогательствах еще в 2021 году. На фоне появившихся новостей Федерация легкой атлетики Великобритании требовала от своих спортсменов прекратить все отношения с тренером.Среди легкоатлетов, с которыми работал тренер, были Кристиан Тейлор (США), Тианна Бартолетта (США), Дафне Схипперс (Нидерланды), Адам Джемили (Великобритания).

Источник - РБК

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