ФОТО | Начался судебный процесс по делу о коррупции Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала

Прийт Хумал, ушедший с поста вице-мэра Тарту из-за подозрений в коррупции, и предприниматель Парвел Пруунсильд предстали сегодня перед судом. Им предъявлены обвинения по двум эпизодам: в нарушении ограничения деятельности, а так же в пособничестве и подстрекательстве к тому же преступлению.