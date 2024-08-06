Украина получила от США транш на 3,9 миллиарда долларов

Соединенные Штаты предоставили Украине транш в размере 3,9 миллиарда долларов. Средства поступили в государственный бюджет, сообщило украинское министерство финансов в понедельник, 5 августа. В сообщении отмечается, что финансовые ресурсы предоставлены через проект Всемирного банка „Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине“ (PEACE in Ukraine).

По словам главы ведомства Сергея Марченко, эта безвозвратная финансовая помощь поможет правительству возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы, не увеличивая долговую нагрузку. Средства будут направлены на заработную плату учителям, сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другим госслужащим, а также на помощь переселенцам, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями.

„Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году“, - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мессенджере Telegram. По его данным, всего Украина получит 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи от США в этом году, что позволит ей „уверенно пройти этот финансовый период“. Согласно украинскому Минфину, с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года прямая бюджетная поддержка со стороны США составила почти 27 миллиардов долларов. Последний транш США в размере 1,15 миллиарда долларов был предоставлен Киеву в октябре 2023 года.

Финансовая помощь Евросоюза

В конце июля страны Европейского Союза договорились о выделении около 4,2 миллиарда евро в качестве финансовой помощи Украине в рамках новой многолетней программы поддержки. Эта программа ЕС предусматривает предоставление финансовой помощи в размере 50 миллиарда евро в течение четырех лет. Из них 33 миллиарда евро будут выплачены в виде кредитов, а остальные - в виде безвозмездных грантов. В общей сложности 7,9 миллиарда евро уже выделено в виде промежуточного финансирования.

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